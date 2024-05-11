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Yedi ilde eş zamanlı ‘borsa dolandırıcılığı' operasyonu: 36 gözaltı

Borsada yatırım yapacakları vaadiyle bir müştekiden 7 milyon 373 bin 900 lira, 11 bin 979 Dolar ve 31 bin 247 Euro'yu alarak şahsi hesaplarına aktararak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 36 kişi gözaltına alındı.

17:55 - 11/05/2024 Cumartesi
IHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran C.K., adlı vatandaş, kendisini arayan şüphelilerin "Interactive Brokers" isimli şirkette yatırım danışmanlığı yaptıklarını, sağlayacakları danışmanlıkla dünya borsasına hakim olan ve "Forex" adı verilen yatırım imkanlarından istifade edebileceğini söylediklerini, kendisi istememesine rağmen şüphelilerin WhatsApp uygulaması üzerinden belirli aralıklarla yatırım tavsiyeleri göndererek kendisini bu sistemin içine çektiklerini ifade etti.


Sisteme toplamda 7 milyon 373 bin 900 lira, 11 bin 979 Dolar ve 31 bin 247 Euro yatırdığını söyleyen C.K, paraları çekmek istediğinde çeşitli bahanelerle kendisine ödeme yapılmadığını, para gönderdiği şirketlere ilişkin çok sayıda şikayette bulunulduğunu öğrendiğini belirtti.


C.K'nin, kendisini yatırım vaadiyle dolandırdıklarını iddia ettiği kişilerden şikayetçi olmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından soruşturma başlatıldı.


Soruşturma kapsamında polislerce yapılan çalışmada, C.K'nin yatırım yaptığı "Forex borsası" olan "Interactive Brokers" isimli firmayla ilgili bir internet sitesinde çok sayıda kişinin mağduriyet yaşadığına dair paylaşımlar yaptığı belirlendi.


C.K'nin gönderdiği paraların takibi yapılarak şirketlerin hesaplarına giden tutarların şirket yetkililerinin şahsi hesaplarına transfer edildiği, akabinde başka kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca paraların başka şahıs ve şirketlerin hesaplarına da transfer edildiği anlaşıldı.



7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Yapılan fiziki ve teknik takiple örgüt kapsamında gerçekleştirilen eylemlere katılan 63 şüpheli ve 14 şirket hesabına ulaşıldı.


Şüphelileri yakalamak üzere, İstanbul'da 21 ilçe ile Antalya, Sakarya, Konya, Adana, İzmir ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 36 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklanma, 4'ü adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



#borsa
#dolandırıcılık
#emniyet
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