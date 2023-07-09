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Yedi mahalleyi bağlayan yolda heyelan: Ekipler seferber oldu

Sakarya’da etkisini gösteren sağanak sebebiyle Hendek ilçesinde 7 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda heyelan meydana geldi. Kapanan yolu açmak için ekipler çalışmalara başladı.

17:03 . 9/07/2023 Pazar
IHA
Sakarya'da heyelan

Sakarya'da heyelan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Sakarya genelinde iki gündür sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Hendek ilçesinde de etkisini gösteren şiddetli yağış heyelana sebep oldu.
Kadifekale, Güney, Dikmen, Aksu, Göksu, Yeniyayla, Kurtuluş mahallelerini birbirine bağlayan Karadere mevkiindeki grup yolu heyelan sebebiyle kapandı.
Dağlardan gelen çamur ve taş birikintilerinin yanı sıra yola devrilen ağaç ulaşımı aksattı. Belediye ekipleri ise bölgenin ulaşıma açılması için çalışmalara başladı.

Karadeniz'i sağanak vurdu: Samsun'da sel sularına kapılan engelli kadın hayatını kaybetti
Karadeniz'i sağanak vurdu: Samsun'da sel sularına kapılan engelli kadın hayatını kaybetti

Ordu, Samsun, Giresun, Tokat ve Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ordu'da dün gece etkili olan sel ve heyelan nedeniyle iş makinesi ve araçlar toprak altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su basarken, bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Mahsur kalan vatandaşların yardımına AFAD ekipleri yetişti. Kapanan Karadeniz Sahil Yolu havadan görüntülendi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde, dün akşam sağanak sonrası derenin taşması ile sel sularına kapılan engelli Türkan Yılmaz'ın (45) cansız bedenine ulaşıldı. Tokat’ta sağanak yağış nedeniyle birçok dükkanı su bastı, bazı dükkanlardaki ürünler zarar gördü. Düzce'de yağışların etkili olduğu ilçede köy yollarında yaşanan heyelanlar nedeniyle yollar kapandı.Öte yandan Düzce’nin Akçakoca ilçesinde ise bugün fırtına beklendiğinden plajlarda denize girmek yasaklandı.


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