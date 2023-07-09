Yedi mahalleyi bağlayan yolda heyelan: Ekipler seferber oldu

Sakarya'da heyelan
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Sakarya genelinde iki gündür sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Hendek ilçesinde de etkisini gösteren şiddetli yağış heyelana sebep oldu.
Kadifekale, Güney, Dikmen, Aksu, Göksu, Yeniyayla, Kurtuluş mahallelerini birbirine bağlayan Karadere mevkiindeki grup yolu heyelan sebebiyle kapandı.
Dağlardan gelen çamur ve taş birikintilerinin yanı sıra yola devrilen ağaç ulaşımı aksattı. Belediye ekipleri ise bölgenin ulaşıma açılması için çalışmalara başladı.
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43 dakika önce