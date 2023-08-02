Yedi yıldır aranan ve yakalanınca 'Geri döneceğiz' diyerek darbe iması yapan FETÖ'cü hainden akla ziyan savunma: Hakkımda yakalama kararı çıkarıldığını bilmiyordum

FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eser, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.
Burada soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan şüpheli Eser, dün akşam saatlerinde sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Eser, örgüt hiyerarşisinde yer almadığını, eski bir emniyet müdürü olarak bugüne kadar yasa dışı bir oluşumun içinde bulunmadığını savunarak, adresinde ele geçirilen yüklü miktarda döviz ve paranın ise kendisine ait olduğunu belirtti.