Yediiklim Yayınevi'nin sahibi hakkında FETÖ soruşturması açılmış

Hürriyet yazarı Nedim Şener, bugünkü köşe yazısında iptal edilen KPSS’deki bazı soruların daha önce basılan deneme testlerinde olduğu iddia edilen Yediiklim Yayınevi’nin sahibi Münir Çelik hakkında geçmişte FETÖ soruşturması yapıldığını açıkladı.

FETÖ'YE KURBAN BAĞIŞI

Şener ayrıca Yediiklim Yayınevi’nin sahibi Münir Çelik'in fadesinde, 17/25 Aralık sürecinden önce 5.000 TL kadar kurban bağışı vererek FETÖ’ye maddi yardımda bulunduğunu, Yediiklim isimli şirketin Zaman gazetesine iki aboneliğinin olduğunu ancak daha sonra iptal ettirdiğini söylediğini de belirtti.

İşte Şener'in bugünkü yazısında yer verdiği Yediiklim Yayıncılık ile ilgili bilgiler:

"FETÖ’cü bazı hesapların, bir anda Yediiklim Yayınevi’nin sahibi Münir Çelik’in Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP’lilerle çekilmiş fotoğraflarını paylaşması, olay ortaya çıkar çıkmaz açılan soruşturmaya rağmen algı operasyonu yürütmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Münir Çelik’i biraz daha araştırınca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/207810 sayılı soruşturma kapsamında hakkında FETÖ/PDY Terör Örgütü üyeliğinden adli işlem yaptığı ve hakkında ‘Kovuşturmaya Yer Olmadığı’na dair karar verdiğini öğrendim. Çelik ifadesinde, 17/25 Aralık sürecinden önce 5.000 TL kadar kurban bağışı vererek FETÖ’ye maddi yardımda bulunduğunu, Yediiklim isimli şirketin Zaman gazetesine iki aboneliğinin olduğunu ancak daha sonra iptal ettirdiğini söylemiş.

Öte yandan, Yediiklim Eğitim Bilgisayar Yayıncılık Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın 2016/18019 sayılı soruşturma yürüttüğünü öğrendim. Ayrıca üzerinde durulan bir başka konu ise Yediiklim’in birçok alanda hazırladığı soru kitapçıklarında KHK ile ihraç edilmiş FETÖ’cü eğitimcilerin SGK kaydı olmadan görev yaptığı iddiası."



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