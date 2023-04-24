Yedili Masa’daki FETÖ izleri: Başkanı olduğu kurumun parasını Bank Asya'ya aktardı CHP'den aday gösterildi

Yaşanan peş peşe krizler sonrası

Kemal Kılıçdaroğlu

’nun cumhurbaşkanı adayı olarak kendisini ilan ettirmeyi başardığı Yedili Masa’nın iki ortağı CHP ve İYİ Parti listelerinden milletvekili aday olan bir takım isimlerin devletin içerisine sızan

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)