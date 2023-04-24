Yedili Masa’daki FETÖ izleri: Başkanı olduğu kurumun parasını Bank Asya'ya aktardı CHP'den aday gösterildi

Tahsin Becan
Aylarca peş peşe toplantılar yapılmasına karşın son toplantıda yaşanan krizlerin ardından aday olarak duyurulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’a en büyük destek yurtdışındaki firari FETÖ’cülerden ve terör örgütü PKK’nın elebaşlarından geliyor.
PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin de oturduğu masanın terör örgütlerini hedef alan hiçbir seçim vaadi bulunmazken, aksine KHK ile görevden uzaklaştırılan FETÖ’cülerin görevlerine geri iade edileceği ve terörle mücadele yasasının yumuşatılacağı konuşuluyor.
FETÖ’den hapis cezası aldı aday oldu
YTSO Başkanlığı’ndan aday adaylığı için istifa eden Becan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Yalova’da birinci sıra adayı olarak gösterildi.
YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Becan, Başkan Yardımcıları Muhammet Sarıoğlu ve Hakan Gençer ile aralarında eski ve yeni Yönetim Kurulu üyelerini bulunduğu beş kişi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından düzenlenen FETÖ operasyonları kapsamında 10 Mayıs 2017’de gözaltına alınmıştı.
Mahkeme CMK’nun 231/5 maddesini uygulayarak Becan’ı ‘terör örgütüne yardım etmek’ suçundan 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Hükmün açıklamasının geri bırakması dolayısıyla hapis yatmaktan kurtulan Becan, üç dönemdir YTSO yönetim kurulu başkanlığını yapıyordu.
Gülen’in çağrısı sonrası odanın parasını Bank Asya’ya yatırdı
FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hapis cezası alan Becan’ın dava soruşturmasında, teröristbaşı Fetullah Gülen'in, devletin paralel yapıya yönelik başlattığı operasyonlar sonrası FETÖ’nün ekonomik ayağının en önemli unsurlarından birisi olan Bank Asya'yı kurtarma çağrısı yapması üzerine, 10 Mart 2014 tarihinde Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nın hesabında bulunan 2 milyon 300 bin lirayı 32 gün, 2 milyon 200 bin liranın da 22 Aralık 2014'te 31 gün vadeyle aynı bankaya yatırılıp bir gün sonra çekildiği bilgisi paylaşılmıştı.
FETÖ sorusuna kızdı
Öte yandan gazeteci yazar Hakan Korkmaz, revizyongazetesi.com’da yayınlanan 13 Nisan 2023 tarihli yazısında, CHP’nin adayı Tahsin Becan ile arasında geçen bir konuşmayı paylaştı.
Becan’ı, Yalova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Polat ile yaptığı programa davet ettiğini anlatan Korkmaz, program öncesi Tahsin Becan’a hakkındaki FETÖ davasını sorduğunu, Becan’ın ise bu soruya kızarak cevap vermeyi reddettiğini anlattı.
“ ‘Tamam başkan sormayız’ dedik”
Evet Tahsin Becan önce Hakan Suiçmez’e biraz kızdı ve sonra benim bu önerimi kesin bir dille reddetti ki Ayhan Polat’ta şahittir buna. Öyle ki; Tahsin Becan 'Hani bu soruyu soracaksanız ben gidiyorum'a işi getirince ‘Tamam başkan sormayız’ dedik mecburen yani ve programı yaptık.”