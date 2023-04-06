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Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu kaynağını açıkladı: Uyuşturucu baronlarının parası

HDP'nin de ortağı oldu Yedili Masa'nın zoraki cumhurbaşkanı adayı olmayı başaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında vaatlerini hangi kaynakla yerine getireceğinin sorulmasının üzerine uyuşturucu ticaretini temize çekecek açıklamalarda bulundu.

10:09 . 6/04/2023 Perşembe
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Kemal Kılıçdaroğlu (sağda)

Kemal Kılıçdaroğlu (sağda)

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ortak olduğu Yedili Masa'da uzan çabalar sonucu zoraki cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son günlerde yaptığı gaflarıyla gündeme gelirken vaatleriyle de gündeme geliyor.

Kaynağını açıkladı

Son olarak Habertürk canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu tuhaf açıklamalarda bulundu.

Bu sırada, HDP ile görüşerek Kandil'in desteğini alan Kılıçdaroğlu, terörün finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretini temize çekecek bir açıklama yaptı.


"300 milyar dolar temiz para getireceğim"

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

Türkiye zengin ülke. Nerede kaynak yok? Tasarrufa gidersiniz. 300 milyar dolar temiz para getireceğim bu ülkeye. Temiz para. Öyle IMF’ye git yalvar yakar değil.

"Uyuşturucu baronlarının parası"

Sunucunun, “
Dışarıdan yatırımcıyı mı kastediyorsunuz?” sorusuna ise “Evet. Temiz para. Uyuşturucu baronlarının parası, 300 milyar dolar para.”
cevabını verdi.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları büyük tepki çekti.


Kılıçdaroğlu şimdi HDP'ye ne hesap verecek: Teröre bulaşan parti kapatılsın
Kılıçdaroğlu şimdi HDP'ye ne hesap verecek: Teröre bulaşan parti kapatılsın

Habertürk canlı yayınına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi partilerin kapatılmasına yönelik söylemleri yine gündem oldu. Terör destekçisi HDP'nin kapatılmasına sürekli karşı çıkan Kılıçdaroğlu, bugün katıldığı bir televizyon programında bu söylemlerinde çark etti. Yasalara uyan tüm partilere saygılı olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir siyasi partiyi suçluyorsanız gerekçeleriniz olması lazım. Devlet izin vermiş. Siyasi parti var mı var. Geçmişi sorgulanacaksa sorgulayacak olan siyasal iktidardır. Teröre bulaştı mı, bulaşmadı mı? Varsa devleti tehlikeye sokacak bir şey ilgili birimler harekete geçer." dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri ise ittifak ortağı ve terör destekçisi HDP'ye olan tavrına ilişkin çelişkiyi ortaya koydu.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#uyuşturucu baronları
#habertürk
#CHP
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