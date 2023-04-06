Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu kaynağını açıkladı: Uyuşturucu baronlarının parası

Habertürk canlı yayınına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi partilerin kapatılmasına yönelik söylemleri yine gündem oldu. Terör destekçisi HDP'nin kapatılmasına sürekli karşı çıkan Kılıçdaroğlu, bugün katıldığı bir televizyon programında bu söylemlerinde çark etti. Yasalara uyan tüm partilere saygılı olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir siyasi partiyi suçluyorsanız gerekçeleriniz olması lazım. Devlet izin vermiş. Siyasi parti var mı var. Geçmişi sorgulanacaksa sorgulayacak olan siyasal iktidardır. Teröre bulaştı mı, bulaşmadı mı? Varsa devleti tehlikeye sokacak bir şey ilgili birimler harekete geçer." dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri ise ittifak ortağı ve terör destekçisi HDP'ye olan tavrına ilişkin çelişkiyi ortaya koydu.