Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu kaynağını açıkladı: Uyuşturucu baronlarının parası

Kemal Kılıçdaroğlu (sağda)
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ortak olduğu Yedili Masa'da uzan çabalar sonucu zoraki cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son günlerde yaptığı gaflarıyla gündeme gelirken vaatleriyle de gündeme geliyor.
Kaynağını açıkladı
Son olarak Habertürk canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu tuhaf açıklamalarda bulundu.
Bu sırada, HDP ile görüşerek Kandil'in desteğini alan Kılıçdaroğlu, terörün finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretini temize çekecek bir açıklama yaptı.
"300 milyar dolar temiz para getireceğim"
Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:
Türkiye zengin ülke. Nerede kaynak yok? Tasarrufa gidersiniz. 300 milyar dolar temiz para getireceğim bu ülkeye. Temiz para. Öyle IMF’ye git yalvar yakar değil.
"Uyuşturucu baronlarının parası"
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları büyük tepki çekti.