Yedili Masa'nın adaylık krizine özel animasyon: Sosyal medyaya damga vurdu

Türkiye, 14 Mayıs 2023 seçimlerine doğru ilerlerken muhalefet partileri arasında yaşanan siyasi krizlere her gün bir yenisi ekleniyor. Bu durum da sıkça sosyal medyada mizah konusu oluyor.

Daha önce Yedili Masa'daki kaosları mizahi bir dille ele alarak animasyon hazırlayan 'Kurtuba TV' bir çalışma daha yayınladı.









Animasyon filminde Yedili Masa'nın sıkça toplanıp dağılması, adayın bir türlü belirlenememesi, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın SİHA'ları hedef alması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul dışındaki çalışmaları, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklama yapmaktan kaçınması, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'kazanacak aday çıkarılmalı' diyerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması ve İmamoğlu ile Yavaş'ı aday göstermek istemesi, yaşanan kriz sonrası Masa'dan zehir zemberek sözlerle kalkması ve tepkiler sonrası geri oturmak zorunda kalması ancak yeniden döndüğünde HDP'yi ittifakta görmesi konularına değiniliyor.

Saraçhane tiyatrosuna da özel animasyon yapılmıştı

Muhalefet cephesinde yaşanan 'Saraçhane kriziyle' ilgili de daha önce bir animasyon yayınlanmış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Erkem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yer aldığı ve paylaşım rekorları kıran video, Twitter kullanıcılarınca ilgiyle karşılanmıştı.

28 Şubat'ta bir araya gelen parti liderini anlatan bir başka animasyon filmi de sosyal medyayı sallamıştı.















