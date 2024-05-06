Yeğenini belediyede müdür yapan CHP'li Mustafa Bozbey kararını savundu: Bu gençler hiç mi çalışmayacak

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül 2028 seçimleriyle ilgili gündem olacak açıklamalarda bulundu. Gönlündeki cumhurbaşkanı adayını açıklayan Sarıgül, siyasetin uzun vadeli bir şey olduğunun altını çizerek, "Bakarsın hiç umulmayan bir adam öyle büyük bir iş yapar ve bir anda marka olur. Çok marka olan isim bir hata yapar ve sıkıntıya düşer." sözleriyle isim vermeden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını veto etti. Sarıgül, "Daha çok erken ama ben bilgisiyle, becerisiyle, yetenekleriyle yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'ne grup başkan vekilliği yapmış siyasetin gençlik kollarını, ilçe başkanlığını, il başkanlığını çok iyi bilen Özgür Özel Genel Başkanımıza dikkat et. Dikkat et geliyor" ifadelerini kullandı. Sarıgül'ün sözleri sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.