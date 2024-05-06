Yeğenini belediyede müdür yapan CHP'li Mustafa Bozbey kararını savundu: Bu gençler hiç mi çalışmayacak

31 Mart yerel seçimerlerinde yönetim hakkı AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, son atama haberiyle tartışmaları beraberinde getirdi.
Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey'in, yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketine başkan olarak atadığı ortaya çıktı.
Tepki gelince biyografisinden kaldırdı
Furkan Bozbey daha sonra Instagram biyografisine ‘BURKENT yönetim kurulu başkanı’ titrini ekledi fakat tepkilerden sonra sildi.
"Güvendiğimiz insanlar olması lazım"
Konuyla ilgili Sözcü gazetesine açıklamalarda bulunan Mustafa Bozbey, aldığı kararı savundu.