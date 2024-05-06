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Yeğenini belediyede müdür yapan CHP'li Mustafa Bozbey kararını savundu: Bu gençler hiç mi çalışmayacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mustafa Bozbey, yeğenini belediyenin iştiraki olan bir şirkete yönetim kurulu başkanı olarak atamasıyla kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Yeğeninin liyakatli olduğunu öne süren Bozbey, aldığı kararı, "Furkan Bozbey benim kardeşimin oğlu. 4-5 yıldır mimarlık yapıyor. Gençleri siyasete kazandırmamız lazım, Bu gençler hiç mi çalışmayacak?" diyerek savundu.

18:47 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:08 - 6/05/2024 Pazartesi
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CHP'li Mustafa Bozbey, yeğenini belediye iştiraki şirketin genel müdürü yaptı.
CHP'li Mustafa Bozbey, yeğenini belediye iştiraki şirketin genel müdürü yaptı.

31 Mart yerel seçimerlerinde yönetim hakkı AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, son atama haberiyle tartışmaları beraberinde getirdi.

Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey'in, yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketine başkan olarak atadığı ortaya çıktı.

Tepki gelince biyografisinden kaldırdı

Furkan Bozbey, Instagram hesabından kendisinin de bulunduğu, BURKENT’in yeni yönetim kurulunu ve Mustafa Bozbey’in fotoğraflarını paylaşarak
“BURKENT yönetimi Bursa’mıza hayırlı olsun”
diye yazdı.

Furkan Bozbey daha sonra Instagram biyografisine ‘BURKENT yönetim kurulu başkanı’ titrini ekledi fakat tepkilerden sonra sildi.

"Güvendiğimiz insanlar olması lazım"

Konuyla ilgili Sözcü gazetesine açıklamalarda bulunan Mustafa Bozbey, aldığı kararı savundu.

Güvendiği için yeğenini göreve getirdiğini ifade eden Bozbey,
"Bu şirketler hakikaten sıkıntıların olduğu şirketler. Furkan Bozbey'in, yeğenimin soyadından kaynaklı sorun çıkıyor. İTÜ mimarlık mezunu genç biri. Bu işi bilen, şirketleri denetlerken güveneceğimiz biri. Zaten bu insanlardan oluşturuyoruz yönetimleri. Bu şirketlerin incelenmesi lazım, onun için de güvendiğimiz insanlar olması lazım"
şeklinde konuştu.

"Bu gençler hiç mi çalışmayacak"

Açıklamasının devamında,
"Soyisminin Bozbey olması, bu gençlerin orada değerlendirilmesinin önüne geçmemeli"
diyen Başkan Bozbey,
"Yeter ki liyakati olsun. Furkan Bozbey benim kardeşimin oğlu. 4-5 yıldır mimarlık yapıyor. 27-28 yaşında. Genç biri. Bir de gençleri siyasete kazandırmamız lazım. Daha işlemler dahi bitmedi. Bunun tartışılmaya açılmasını, gündem olmasını maksatlı buluyorum. İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak?"
dedi.


Mustafa Sarıgül İmamoğlu ve Yavaş'ı kızdıracak: Gönlündeki 2028 adayını açıkladı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül 2028 seçimleriyle ilgili gündem olacak açıklamalarda bulundu. Gönlündeki cumhurbaşkanı adayını açıklayan Sarıgül, siyasetin uzun vadeli bir şey olduğunun altını çizerek, "Bakarsın hiç umulmayan bir adam öyle büyük bir iş yapar ve bir anda marka olur. Çok marka olan isim bir hata yapar ve sıkıntıya düşer." sözleriyle isim vermeden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını veto etti. Sarıgül, "Daha çok erken ama ben bilgisiyle, becerisiyle, yetenekleriyle yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'ne grup başkan vekilliği yapmış siyasetin gençlik kollarını, ilçe başkanlığını, il başkanlığını çok iyi bilen Özgür Özel Genel Başkanımıza dikkat et. Dikkat et geliyor" ifadelerini kullandı. Sarıgül'ün sözleri sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.


#Mustafa Bozbey
#Bursa Büyükşehir Belediyesi
#Furkan Bozbey
#CHP
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