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Yelkenli tekne durduruldu: Bodrum açıklarında 95 düzensiz göçmen yakalandı

Yelkenli tekne durduruldu: Bodrum açıklarında 95 düzensiz göçmen yakalandı

20:4618/05/2025, Pazar
AA
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Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Bodrum açıklarında sahil güvenlik botu tarafından içinde düzensiz göçmenlerin olduğu değerlendirilen yelkenli tekne durduruldu. Ekipler tarafından İtalya rotası üzerinde durdurulan yelkenli teknede 95 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede 95 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında sahil güvenlik botu tarafından içinde düzensiz göçmenlerin olduğu değerlendirilen yelkenli tekne durduruldu.

Ekipler tarafından İtalya rotası üzerinde durdurulan yelkenli teknede 95 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



#Bodrum
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