Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Kaçak göçmenler kaldıkları evde yakalandı

Kaçak göçmenler kaldıkları evde yakalandı

12:0014/04/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Bursa'da bir evde 7 kaçak göçmen yakalandı.
Bursa'da bir evde 7 kaçak göçmen yakalandı.

Bursa'da, 7 kaçak göçmen kaldıkları evde yakalandı. Göçmenlere kalacak yer temin eden M.Ş. ise aranıyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu kişilerin Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'ndeki bir evde kaldığını tespit etti. ‘Şok evler' olarak tabir edilen adrese düzenlenen operasyonda, kimlikleri olmayan 7 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Çalışmak için geldikleri Bursa'da, kaldıkları dairede kişi başı aylık 3 bin TL kira ödeyen kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, daireyi kiraya veren M.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



#Bursa
#Göçmen
#Yıldırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ortadoğu'nun en güçlü ordusu belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu: 2 yıl üst üste...