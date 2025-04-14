Kaçak göçmenler kaldıkları evde yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu kişilerin Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'ndeki bir evde kaldığını tespit etti. ‘Şok evler' olarak tabir edilen adrese düzenlenen operasyonda, kimlikleri olmayan 7 kaçak göçmen gözaltına alındı.