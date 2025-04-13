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Lastik botla umuda yolculuk: 14'ü çocuk çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

Lastik botla umuda yolculuk: 14'ü çocuk çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

23:0513/04/2025, Sunday
AA
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Lastik bottaki düzensiz göçmenler karaya çıkarıldı.
Lastik bottaki düzensiz göçmenler karaya çıkarıldı.

İzmir açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin durdurduğu lastik bottaki 14'ü çocuk 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin durdurduğu lastik bottaki 14'ü çocuk 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



#Çeşme
#düzensiz göçmen
#Sahil Güvenlik Komutanlığı
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