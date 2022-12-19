Gündem Yeni AKM bir yılda bir milyonun üzerinde sanatseveri ağırladı
İSTANBUL

Yeni AKM bir yılda bir milyonun üzerinde sanatseveri ağırladı

Türkiye'nin önde gelen sanat merkezilerinden Atatürk Kültür Merkezi (AKM), geçirdiği restorasyonun ardından kapılarını yeniden açtığı 29 Ekim 2021'den bu yana 1 milyon 300 bin ziyaretçiyi konuk etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Yeni AKM bir yılda bir milyonun üzerinde sanatseveri ağırladı
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)

Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) yapılan açıklamaya göre; operadan baleye, tiyatrodan konserlere, sergilerden çocuk atölyelerine farklı buluşmalara sahne olan AKM'de yıl boyunca 1265 etkinlik gerçekleştirildi.

Gelişmiş bir teknolojik donanımla tasarlanan AKM Türk Telekom Opera Salonu, Tiyatro Salonu, AKM Galeri, Çok Amaçlı Salon, Müzik Platformu, Kayıt Stüdyosu, Çocuk Sanat Merkezi, Kütüphane ve AKM Yeşilçam Sineması yıl boyu ziyaretçi akınına uğradı.

AKM aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, İstanbul Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, Devlet Halk Dansları Topluluğu ve İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'na da ev sahipliği yaptı.

Geniş içerik yelpazesi

Geniş içerik yelpazesiyle 7'den 70'e herkese hitap eden AKM'de yıl boyunca 275 konser, 150 tiyatro, 80 opera ve bale, 37 sergi ve 90 film gösterisinin yanı sıra söyleşiler, okur yazar buluşmaları ve çeşitli atölyeler düzenlendi.

60 binden fazla çocuk sanatla buluştu

Çocuklar için 386 farklı atölye yapıldı ve 60 binden fazla çocuk sanatla buluştu. Akustik özelliklere sahip salonları ve yeni etkinlik alanlarıyla, yurt içi ve yurt dışından bu sahnenin bir parçası olmak isteyen sanatçı ve toplulukları ağırlayan AKM, Londra Filarmoni Orkestrası'ndan, yaşayan en büyük caz müzisyenlerinden Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti'ye, İspanyol müziğinin usta ismi Buika'dan dünyaca ünlü caz şarkıcısı Stacey Kent'e pek çok ismi sanatseverlerle buluşturdu.

Deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO seferlerini iptal etti
GÜNDEM
Deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO seferlerini iptal etti

İstanbul trafiğine yağmur etkisi: Yoğunluk yüzde 70'i geçti
GÜNDEM
İstanbul trafiğine yağmur etkisi: Yoğunluk yüzde 70'i geçti
İlçe bir anda kayboldu

İlçe bir anda kayboldu

​Çok nadir rastlanıyor: Görenleri hayran bıraktı.
Araştırmalar sonucunda bulundu

Araştırmalar sonucunda bulundu

Çalışmalara 2020'de başlandı: ​Yaklaşık 200 bin yıllık geçmişe sahip.
Yargıtay Başsavcısından HDP talebi: Hazine yardımı bulunan hesapları bloke edilsin

Sağlık Bakanlığı: Hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar verilmiştir.

​Katar'a destek için gitmişlerdi: Türkiye'nin gururu oldular.

'CHP ve yavru muhalefet onlarla beraber yürüyor.'

Sadece sayılı ülkede var: Dakikada altı atış yapıyor.

​Sevilla, Marcao'nun ameliyat olacağını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.