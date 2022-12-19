İstanbul trafiğine yağmur etkisi: Yoğunluk yüzde 70'i geçti

Ana arterler ile Anadolu ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa ve Anadolu yakalarına geçişlerde trafikte yoğunluk meydana geldi.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM oto yolu ile Otogar hal yolu ve diğer bağlantı yollarında yoğunluk gözleniyor. Beylikdüzü'nden başlayan trafik, Avcılar ve Bahçelievler'de daha da artarken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki yoğun trafik, Seyrantepe'ye kadar ulaşıyor.

Basın Ekspres yolunda ise her iki yönde yoğunluk sürüyor.

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FOTOĞRAF 24 Yapılan en son değerlendirmelere göre; Marmaranın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, ile Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Ardahan ve Erzincan çevreleri, Çanakkale ve Kırklarelinin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak Karadenizin iç kesimleri, İç Anadolu ile Trakyanın yüksek kesimleri, Bursa, Bilecik ve Kütahyanın yüksekleri, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonunun kıyı kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde ülkemizin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derece azalacağı ve mevsim normallerine düşeceği, Akdeniz ile Doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman fırtına(40-80 kmsa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonunun kıyıları ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın Marmara ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına(40-80 kmsa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. MARMARAParçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Tekirdağ ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale ve Tekirdağın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya ile Bursa ve Bilecikin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 kmsa) şeklinde esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 5°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlıKOCAELİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı EGE Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmurlu, zamanla yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 kmsa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 8°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluDENİZLİ °C, 16°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 14°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 18°CParçalı ve az bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. ADANA °C, 21°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 14°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 21°CAz bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. ANKARA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla hafif karlakarışık yağmur ve hafif kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurluKAYSERİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı.KONYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı. BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. BOLU °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıKASTAMONU °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra Orta Karadenizin iç kesimlerinin akşam saatlerinden sonra Doğu Karadenizin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.AMASYA °C, 9°CParçalı çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT °C, 7°CParçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. DOĞU ANADOLU Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AĞRI °C, 9°CParçalı bulutluERZURUM °C, 7°CParçalı bulutluMALATYA °C, 10°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 9°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 14°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 15°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 14°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 17°CAz bulutlu ve açık Meteoroloji'nin uyarısı sonrası çok sayıda il alarmda: Beklenen kar bugün yurda giriş yapıyor Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken çok sayıda kent için de alarm verildi. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre; Marmara, Karadeniz, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli poyraz kendisini hissettirecek. Akşam saatlerinde İç Anadolu Bölgesi'nde de karla karışık yağmur görülecek. BiP'te paylaş

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Haftanın ilk iş gününde, Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy ve Levent'ten köprüye bağlantı yolları üzerinde trafik akışı oldukça yavaş seyrediyor.

Dolmabahçe ve Beyoğlu Meclisi Mebusan caddelerinde araçlar trafikte ilerlemede zorlanıyor. Kağıthane-Beşiktaş Tüneli çıkışında da yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu Göztepe ve Maltepe'de, TEM oto yolunda ise Sancaktepe ile Ataşehir arasında yoğunluk gözleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidiş yönünün trafiği Kozyatağı'ndan başlıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün tüm katılım yollarında, Pendik, Kartal ve Maltepe ile Bostancı yönünde trafik yoğunlaşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Haritası verilerine göre saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

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OYNAT 00:33 Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Fındıklı Yokuşu'nda, 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Söz konusu binada dört yıl önce çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:32 Hatay'da deprem sonrası evlerine giremeyen vatandaşlara çorba dağıtıldı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası evlerine giremeyen vatandaşlara Türk Kızılay tarafından çorba ikram edildi. Türk Kızılay Kırıkhan Şubesince hazırlanan çorba, seyyar araçla depremin ardından korktukları için evlerine geçmediği belirtilen, sokakta ve arabalarında bekleyen vatandaşlara ulaştırıldı. Öte yandan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Kaymakamlık binasında kurulan kriz merkezinde AFAD, UMKE ve Kırıkhan Belediyesi ekipleri hazır bekletiliyor. BiP'te paylaş

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