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ANKARA

​Yeni anayasa vakti geldi: Şeffaflık vurgusu

Yeni anayasa vakti geldi: Şeffaflık vurgusu

Kabine toplantısından sonra millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa mesajı verdi. Türkiye’nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti geldiğini söyleyen Erdoğan şunları kaydetti: Anayasa çalışması gizli saklı mahfillerde yürütülebilecek bir iş değildir. Bu çalışmanın, milletin gözü önünde ve onun temsilcilerinin tamamının katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan, kabine toplantısına, ilk testini yaptığı elektrikli otobüs ile gitti.
Erdoğan, kabine toplantısına, ilk testini yaptığı elektrikli otobüs ile gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Belki de şimdi Türkiye’nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir.” dedi. Külliye’de 2 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunduklarını hatırlattı. Erdoğan şöyle devam etti: Türkiye’de sorunların kaynağının 1960’tan beri hep darbeciler tarafından yapılan anayasalar olduğu açıktır. Ne kadar değiştirirsek değiştirelim anayasanın ruhuna dercedilen darbe ve vesayet izini silmek mümkün olmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışmasının zamanı gelmiştir
OYNAT 01:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışmasının zamanı gelmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. Öyle terör örgütüyle iltisakların gölgesinde yürütülebilecek bir iş değildir. Milletin göz önünde ve onun temsilcilerin tamamın katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi, ortaya çıkan metnin mutlaka milletin takdirine sunulması gerekmektedir. Cumhur İttifakı olarak uzlaşırsak harekete geçeriz' dedi.

CHP SÜRECİ TIKADI

  • Mecliste sandalye sayılarına bakmadan tüm partilerden eşit temsilci ile başlatılan çalışmalar, CHP’nin süreci tıkaması ve uzlaşmaz tutumu sebebiyle maalesef neticeye ulaşamamıştır. Ülkemizin bu önemli fırsatı kaçırmış olmasından dolayı üzüntülüyüz. Belki de şimdi Türkiye’nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir.

GİZLİ SAKLI YÜRÜTÜLEMEZ

Anayasa çalışması öyle gizli saklı mahfillerde terör örgütü ile irtibatlı kesimlerin gölgesinde, ülkesiyle zihni ve kalbi bağlantısı kopuk isimlerle yürütülebilecek bir iş değildir. Bu çalışmanın, milletin gözü önünde ve onun temsilcilerinin tamamının katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi, ortaya çıkan metnin de mutlaka milletin takdirine sunulması gerekir. Cumhur İttifakı’ndaki ortağımızla bu konuda bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendislerin ürettiği Electric'i test etti. Erdoğan, sosyal medya paylaşımında 'Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz.' dedi.

İlk test Erdoğan’dan

  • Kabine toplantısına Türk mühendislerin geliştirdiği elektrikli sürücüsüz otobüsle giden Erdoğan, “Seri üretimle bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin de markalarımızın da adını duyuracaklar” dedi. %100 elektrikli ve sürücüsüz olan otobüs “Otonom Atak Electric” 52 kişinin üzerinde yolcu kapasitesi ve 300 kilometrelik menzile sahip.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretime başlayacağız
OYNAT 01:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretime başlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak' dedi.

Köy okulları 15 Şubat’ta açılacak

Toplantıda Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde yaptıklarını belirten Erdoğan, uzaktan eğitim öğretimin temeli olan internete erişimdeki sınırlılığı dikkate aldıklarını ifade etti. Köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdıklarını kaydeden Erdoğan, köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim ve öğretime yeniden ara verilebileceğini vurguladı. Erdoğan şöyle devam etti:

KADEMELİ UYGULAMA

  • 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarında ki eğitim öğretimin 1 Mart’tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart’tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalar da yürütülecek. Yine vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz.
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