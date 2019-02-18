Yeni askerlik sisteminin detayları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki mitinge halka hitap etti.

Bedelli askerliğin kalıcı hale geleceği müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsteyen herkes bedelli askerlik yapabilecek. Önlisans için 'yedek astsubaylık' sistemi geliyor. Lise mezunları 6+6 aylık askerlik yapacak" dedi.

12 aylık yedek astsubaylık geliyor

"2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz.

Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz.

Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor."

OYNAT 04:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getiriyoruz'' Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik uygulamasının, ordunun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getirileceğini bildirdi. Erdoğan, Balıkesir Kuvayımilliye Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginde, yeni askerlik sistemiyle ilgili bilgiler verdi.





Yeni askerlik sistemi

"Askerlik sistemimizle ilgili ülkemiz bölgesinin ve dünyanın en büyük ordusuna sahiptir. Ordumuzun yapısını güçlendirmek en büyük görevlerimizden biridir. Milletimizin talebini ve ordumuzun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak talimat verdim. Kurumlarımız bir taslak ortaya çıkardı.

Yeni sistemde 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksekokul mezunları için ihtiyaç doğrultusunda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz.

Lise mezunları nasıl askerlik yapacak?

Lise mezunları 6+6 askerlik yapacak. Yurt dışındaki vatandaşlarımız için dövizli askerlik uygulaması devam edecek. Bedelli askerlik uygulamasını belirlenen rakamla bir sınır getirerek kalıcı hale getiriyoruz. Bu çalışma henüz taslak aşamasındadır."

Her yıl 145 bin kişi faydalanacak

İlk etapta her yıl 145 bin kişinin bedelli askerlikten yararlanabileceğini vurgulayan Erdoğan, “Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak. Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor. Böylece gençlerimiz için askerlik görevi bir yük olmaktan çıkıyor” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Askerlikte devrim