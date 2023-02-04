Yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz: Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “14 Mayıs’ta gidilecek seçimlerde küresel güçleri arkasına alarak tek parti faşizmini hortlatmak isteyenlere yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz” dedi.

Sultanbeyli’de restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu’nun açılışında konuşan Erdoğan, CHP’yi ve 6’lı Masa’yı sert bir dille eleştirdi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın 6’lı Masa olarak hazırladıkları ortak mutabakat metni için Batı’nın kendilerine “Aferin” diyeceğine dair açıklamasına atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Ne diyor? Batı ne diyecekmiş? Vay, vay, vay.. Yazıklar olsun. Avrupa’nın aferin demesine bunlar muhtaç. Bizim ise işte karşımdaki milletimin aferin demesine ihtiyacımız var.”

HÂLÂ HAZMEDEMEDİLER

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tek parti özentisi, faşist zihniyetin, rahmetli Menderes’in, ‘Yeter, söz milletindir’ diyerek milletimiz adına sergilediği meydan okumayı, aradan geçen üç çeyrek asra rağmen hâlâ hazmedemediğini görüyoruz. Esasen bizim de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan başlayarak milletimizle birlikte bunlara karşı girdiğimiz her seçim, kazandığımız her başarı yeni bir meydan okumaydı. Ülkemizin 14 Mayıs’ta gideceği seçimlerde küresel güçleri arkasına alarak yeniden tek parti faşizmini hortlatmak isteyen zihniyete karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz. Hazır mıyız? Önümüzdeki seçimlerde ‘Yeter; söz de karar da gelecek de milletindir’ diyerek huzurunuza geliyoruz.”

SANDIĞA GÖMECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin önemini vurgulayarak, şöyle konuştu: “CHP’nin başındaki zatın büyük bir hevesle sarıldığı ‘Bay Kemal’ sıfatını terfi ettirdik. Şimdi 14 Mayıs’ta artık adı ne oldu? ‘Bay bay Kemal’e’ çevireceğinizden şüphe duymuyorum. Kardeşlerim unutmayınız, 14 Mayıs’ta sadece CHP’nin başındaki zata ‘Bay bay’ demekle kalmayacak, aynı zamanda tek parti zihniyetinin bu son çırpınışlarını da beraberce sandığa gömeceğiz.”

İSTANBUL DA PRANGALARDAN KURTULACAK

“Milleti ve onun iradesini bir kenara bırakıp ülkeyi 6 kişinin hırslarının oyuncağı haline getirmek isteyenlerin heveslerini inşallah kursaklarında bırakacağız. Ülkenin yönetimini, yetkiyi milletten alan kişi yerine hiçbir meşru hakları olmayan bir grup muhterise teslim etmek isteyenlerin oyunlarını inşallah sandıkta bozacağız. Bu zafer aynı zamanda son 3,5 yıldır adeta kaderine terk edilen, unutulan, kaynakları sömürülürken eser ve hizmetten mahrum bırakılan İstanbul’un da ayağına vurulan prangalardan kurtuluşunun işareti olacaktır.”

CHP demek çöp demek

İstanbul’un asla ihmale gelmeyen bir şehir olduğunu, itina, fedakarlık, gayret ve hepsinden öte kendisine tutkuyla bağlanılmasını istediğini belirten Erdoğan “Hangi işin, hangi kurumun sorumluluğunda olduğuna bakmadan, İstanbul’un her meselesinin çözümüne dört elle sarıldık. Şayet kendi halinde devam etse ulaşımıyla suyuyla çöpüyle kanalizasyonuyla arıtmasıyla elektriğiyle doğal gazıyla velhasıl tüm altyapısıyla çöküp, kalkacak, ayakta duracak mecali olmazdı. Ama İstanbul’u biz yeniden ayağa kaldırdık” dedi. Kendileri gelmeden önce İstanbul’da çöp, çukur, çamur olduğunu söyleyen Erdoğan, CHP’nin bu demek olduğunu dile getirdi.

George’tan aferin almaya devam et

Erdoğan, her şeyi tartışmaya hazır olduklarını ancak asla bu topraklardaki bin yıllık varlıklarının esasını oluşturan değerlere aykırı tek bir söz, hareket ve işlerinin gösterilemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti: “Sen git George’tan ‘aferin’ almaya devam et. Zavallı bunlar ya zavallı. Bunlar bizim yanımızda adam gibi yürüdü ama bizden sonra kayboldular. Gözünü Amerika’ya, Avrupa’ya, başka yerlere dikip rotasını oralardan aldığı işarete göre belirleyenlerin böyle bir derdi de böyle bir direnişi de böyle bir gayreti de olamaz. Ne diyor? ‘E ben Davos’a gideceğim.’ E ne yapacak sana Davos?”











