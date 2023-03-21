|
Reklam
Reklam
Gündem

Yeni bir yenilgiye karşı marteniçka bilekliği: Kılıçdaroğlu seçim galibiyeti için leyleklere güveniyor

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim galibiyeti için farklı bir yola başvurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı defalarca yenilgiye uğrayan Kılıçdaroğlu, son çareyi ise Balkan geleneği olan marteniçka bilekliğinde buldu. CHP lideri, leylek görünce taktığı marteniçka bilekliği çıkaracak.

00:57 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu marteniçka bilekliği taktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu marteniçka bilekliği taktı.

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor.

Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile seçime emin adımlarla ilerlerken, Altılı Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı ise seçim galibiyeti için farklı bir yola başvurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı girdiği her seçimde yenilen Kılıçdaroğlu, yeni bir yenilgiye karşı çareyi marteniçka bilekliği takmakta buldu.

Galibiyet için leyleklere bel bağladı

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla seçmenlere seslendi.

CHP liderinin videoda bir bileklik taktığı dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu'nun çok eski bir Balkan geleneği olan marteniçka bilekliği taktığı görüldü.

Marteniçka bilekliği nedir?

Marteniçka bilekliği, Balkan coğrafyasının yaygın bahar ritüellerinden biri olarak biliniyor.

Mart ayının başında takılmaya başlanan bileklik, senenin ilk leyleği görüldüğü zaman çıkarılarak meyve veren bir ağacın dalına bağlanıyor.

Mart ayında leylek görürseniz ve bileğinizde marteniçka varsa dileğinizin gerçekleşeceğine inanılıyor.



#Leylek
#Kemal Kılıçdaroğlu
#seçim
#Marteniçka bilekliği
32 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.