Yeni evlenen çiftten anlamlı bağış: Düğün takılarını selzedelere gönderdiler

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, özellikle Bozkurt ilçesinde can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

Yardım kuruluşları başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından bölgeye el uzatıldı. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde geçen hafta evlenen Özlem ve Armin Özçelik çifti de düğün takılarını selzedelere bağışlamaya karar verdi.

Armin Özçelik, sel felaketini üzüntüyle takip ettiklerini söyledi.

Felaketi yaşananlara kendilerince destek vermek istediklerini dile getiren Özçelik, "Bozkurt ilçemizde başta olmak üzere çevre ilçelerimizde yaşanan sel felaketinde ülke olarak üzüntü içindeyiz. Bizler de mağdur olanlara, afet bölgesine bir nebzede olsa yardımımız olsun diyerek, eşim Özlem hanım ile düğünde takılan takılarımızı afet bölgesine gönderme kararı aldık. Üzüntümüz büyük. Bizler de yaşanan bu sel felaketine yardım ederek afetzede kardeşlerimizin yanlarında olmak istedik." dedi.

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GÜNDEM Selden önce drone ile kaydedilen Bozkurt felaketin ardından havadan yeniden görüntülendi

FOTOĞRAF 9 Komandolar, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde sular altında kalan camideki çamur tabakasının temizlenmesinin ardından camiyi deterjan ve sabunla yıkadı. Cami imamı Mustafa Aslan, Türkiye'nin afette Bozkurt'un yanında olduğunu vurgulayarak, Askerlerimize, polislerimize özellikle teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, güç kuvvet versin. Bizleri hiçbir yerde, hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. diye konuştu. Komandolar, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde sular altında kalan camideki çamur tabakasının temizlenmesinin ardından camiyi deterjan ve sabunla yıkadı. Ayağınıza taş değmesin: Komandolar selden etkilenen camiyi deterjan ve sabunla yıkadılar Tokat Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığından sel bölgesine gelen askeri personel, selden etkilenen Bozkurt Merkez Camisi'nde temizlik yaptı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 16 Polis Arama Kurtarma (PAK), Elazığ depreminin ardından İçişleri Bakanlığının talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde afet ve acil durumlarda görevlendirilmek üzere kuruldu. Afetlere müdahale konusunda AFAD ile koordineli şekilde afet bölgelerinde çalışmalarını başarılı şekilde yürüten tim bu kez ise Kastamonu’da sel felaketinin oluşturduğu izleri silebilmek için var gücü ile çalışıyor. Muğla’da yaşanan yangına müdahale ettikten sonra bölgeye gelerek Bozkurt ilçesinde çalışmalarını yürüten tim üyelerinin çoğunluğu Takviye Hazır Kuvvet, Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Çevik Kuvvet ekiplerinin gönüllü personellerinden oluşuyor. Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren 300’e yakın vatandaşı kurtaran ekip, çalışmalarına devam ediyor. Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin izlerini silebilmek adına çalışmalarını yürüten timin bir kısmı da çamur yığını altında kalan İlçe Emniyet Amirliğini biran önce faaliyete geçebilmesi adına emek sarf ediyor. Ekiplerin hummalı çalışması neticesinde zarar gören Türk bayrağı tekrardan Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği binasına asılarak dalgalanmaya başladı. Polis Arama Kurtarma timinde görevli komiser Abdullah Bolat, “Polis Arama Kurtarma olarak Bozkurt’ta halkımızın yaralarını sarmak için gerekli çalışmaları her türlü yapıyoruz. Burası da ilçe emniyet binamız, ilçe emniyet binamızı en kısa sürede aktif hale getirmek için arkadaşlarımızla canla, başla gece gündüz çalışıyoruz. Polis Arama Kurtarma olarak her zaman milletimizin yardımlarına koşuyoruz. Muğla’dan geldik direk buraya, Muğla’da yangınlarda mücadele ettik direk oradan buraya geldik. En kısa sürede İnşallah Bozkurt ilçemizi normal, kullanılabilir hale getirebiliriz. Allah milletimizin yardımcısı olsun” dedi. Sel felaketinde 300 kişiyi kurtardılar: İşte o kahraman ekip Elazığ depreminden sonra İçişleri Bakanlığının talimatı ile kurulduktan sonra birçok bölgede görev alan Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri bu kez ise Kastamonu'da sel felaketinin oluşturduğu yaraları sarmak için cansiperane şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Felaketin ilk gününden itibaren 300'e yakın kişiyi kurtaran kahraman tim, görevini başarı ile yürütüyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 Bozkurt ve Abana ilçelerinde 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketi üzerine bölgeye sevk edilen dalgıç ekibi, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bir buçuk metreyi bulan suyun içindeki arama faaliyetlerine Kağanlar da katılıyor. Ekipler, çayın döküldüğü Karadeniz sahilinde aramalarına devam ediyor. Suların çekildiği bölgede arama faaliyetleri, Ezine Çayı ile çayın döküldüğü Karadeniz sahilinde yoğunlaştırılırken, diğer ekipler de kıyıda tarama gerçekleştiriyor. Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri de denizde sürekli devriye görevi yürütüyor. Jandarma komando timi 'Kağanlar', Ezine Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü alanda 'kayıp' arıyor Jandarma komando timi 'Kağanlar', Ezine Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü alanda 'kayıp' arıyor Jandarma komando timi 'Kağanlar', Ezine Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü alanda 'kayıp' arıyor Sel bölgesinde acı görüntü: Ezine Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü alanda kayıplar aranıyor Kastamonu'nun sel felaketinin yaşandığı Abana ilçesinde görevli Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığında görevli "Kağanlar" timi, Ezine Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü alanda kayıpları arama çalışması yürütüyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 6 Kastamonu’da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri ve ev sular altında kaldı. Sel sularıyla birlikte ormandan gelen çok sayıda ağaç ve tomruklar Ezine Çayı’nın taşmasıyla denize sürüklendi. Denize sürüklenen ağaç ve tomruklar sahile vurdu. Havaların ısınmasıyla sıcaktan bunalan vatandaşlar, Abana ilçesinde sahilde biriken ağaç ve tomruklara aldırış etmeden serinlemek için denize girdi. Diğer taraftan 1 hafta önce yaşanan sel felaketinde AFAD Başkanlığı, yaptığı bilgilendirmede şu ana kadar 77 kişinin hayatını kaybettiği ve halen 34 kişinin de arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Kastamonu’da ise 62 kişi sel afetinde hayatını kaybetti. Selin vurduğu odunlar arasında serinlemek için denize girdiler Selin vurduğu odunlar arasında serinlemek için denize girdiler Selin vurduğu odunlar arasında serinlemek için denize girdiler Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da denize sürüklenen odun ve tomrukların sahile vurdu. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, odun ve tomruklara aldırış etmeden serinlemek için denize girdi. BiP'te paylaş

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