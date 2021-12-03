Yeni Hazine Bakanı Nebati'den ilk mesaj: Öncelik düşük faiz

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan’dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı. Nebati, Meclis’te yaptığı yeminin ardından görevi Lütfi Elvan’dan dün devraldı.

HEDEF İSTİHDAM ARTIŞI SAĞLAMAK

Devir teslimde konuşan Bakan Nurettin Nebati, ekonomiye ilişkin ilk mesajlarını da verdi. Bakan Nebati, şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve milletimizin hayalini kurduğu tam bağımsız ekonomi vizyonu ile yeni yola girdik. En önemli önceliğimiz yüksek faiz olmayacak. Yatırım üretim ihracat artışını tetiklemek cari açık gibi kronik sorunları bertaraf etmek, istihdamı arttırmak, ücret artışını sağlamak ulusal ve uluslararası ilişkileri gözeterek asla çalışandan uzak kalmayarak gereğini yapmak olacak. Artık işçinin de patron hissettiği bir söylem geliştiriyoruz. Emekliler nasıl ki enflasyona ezdirilmedi işçiler ezdirilmedi bundan sonra da hedefimiz budur. Emeğini sarfeden kim olursa olsun insanların öncelikli olduğu ekonomi politik önceliğimiz olacak.”

“Doğru olacağız, şeffaf olacağız” diyen Nurettin Nebati, “Kafalarda oluşabilecek her türlü kuşkunun giderildiği, paydaşlarla birlikte karar alındığı gerek milletvekillerimiz gerek iş dünyasıyla çalışanlarla görüş alışverişinin yoğun yaşandığı bir dönemi gerçekleştireceğiz. Her beraber kararlılıkla yürüyeceğiz. Bu millet doğru iş yapanın samimi olanın hep yanında oldu” şeklinde konuştu.

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Bakan Nebati’ye gelişine iş dünyasından da tebrik mesajı yağdı. MÜSİAD, TİM, ATO, ASKON, DEİK, KONUTDER ve diğer STK’lardan güven mesajı geldi.

Nureddin Nebati

Nureddin Nebati kimdir?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964’te Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde doğdu. Nebati, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Bir dönem tekstil işiyle uğraşan Nebati, MÜSİAD Yönetim Kurulu ve İTO Disiplin Kurulu üyeliklerinde bulundu. 24. Dönem’de İstanbul, 25. Dönem’de Şanlıurfa, 26. Dönem’de İstanbul Milletvekili seçilen Nebati, Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmeden önce Bakan Yardımcısı idi. İyi düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babası.

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ÖZGÜN Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu? Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında?