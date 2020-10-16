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POLİTİKA

Yeni istihdam paketi TBMM'de: Vergi ve prim borçlarına yapılandırma geliyor

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş vergi ve SGK primlerinin yapılandırılmasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Muş, ''Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması çalışmamız var'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı açıklamada "Yurt içinde de döviz, altını bulunanları, bunların resmi deftere kaydedilmesi durumunda yine vergi aranmayacaktır. Süresini de 30 Haziran 2020'ye kadar şu an itibariyle belirlemiş durumdayız. İstedikleri kadar getirebilirler, rahat bir şekilde Türkiye'ye transferini gerçekleştirip vergiye tabii olmadan kayıt altına alabilirler" dedi.

  • Vergi yapılandırmasına ilişkin Muş "Vergi affı demeyelim de vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırma çalışmamız şu an var. Teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Kanun teklifimizin görüşmeleri esnasında Plan bütçe Komisyonumuza bunu sunacağız" açıklamasında bulundu.

KOŞULLAR NASIL OLACAK?

Yapılandırmaların nasıl yapılacağına dair Muş "Geçmişte yaptıklarımız var. Onlara benzer olacak. Teknik kısımlar devam ettiği için, onları komisyon aşamasına bu tekliflerimizi vereceğimiz zaman sizinle paylaşacağız. Vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz" yorumunu yaptı.

SİCİL AFFI İLE İLGİLİ HAZIRLIĞINIZ VAR MI?

Uzun süredir beklenen sicil affına ilişkin Muş "Şu an onunla ilgili bir çalışmamız yok. Daha önce biliyorsunuz pandemi sürecinde yapmıştık bunu. Bu teklimizde şu an yok. Şu an söz konusu değil" dedi.

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