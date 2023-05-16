"Aklımda hafıza kayıtlarımda olanlar bende kalsın ki, arada göreve geçici Meclis başkanı gelecek. Şu anda Devlet Bey ile bu süreci geçireceğiz. Bugün görüşme fırsatımız oldu. Hak onun. İnşallah bu adımı atmış oluruz. Devlet Bey'in adeta devlet anlayışı içindeki sükunetiyle bu süreci atlatır. Meclis Başkanlığı seçimlerini de rahatlıkla geçirmiş oluruz. Parlamento oluşmuş olacak, sonrasına da bakar yoluna koyarız."