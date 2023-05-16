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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet Bahçeli geçici Meclis Başkanı olacak

14 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D-CNN Türk ortak yayınına katıldı. 28. dönem milletvekili, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz cevabı 28 Mayıs'ta tekrar verecektir." dedi. En yaşlı üye sıfatıyla Geçici Meclis Başkanlığı'na Devlet Bahçeli gelip gelmeyeceği sorusuna da yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu anda Devlet Bey ile bu süreci geçireceğiz. Bugün görüşme fırsatımız oldu. Hak onun. İnşallah bu adımı atmış oluruz" ifadelerini kullandı.

22:14 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK canlı yayınına katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK canlı yayınına katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D-CNN Türk ortak yayınında 28. dönem milletvekili, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve gündeme ilişkin Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.

Yeni Meclis Başkanı kim olacak? sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Devlet Beyle bu süreci geçireceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

"Aklımda hafıza kayıtlarımda olanlar bende kalsın ki, arada göreve geçici Meclis başkanı gelecek. Şu anda Devlet Bey ile bu süreci geçireceğiz. Bugün görüşme fırsatımız oldu. Hak onun. İnşallah bu adımı atmış oluruz. Devlet Bey'in adeta devlet anlayışı içindeki sükunetiyle bu süreci atlatır. Meclis Başkanlığı seçimlerini de rahatlıkla geçirmiş oluruz. Parlamento oluşmuş olacak, sonrasına da bakar yoluna koyarız."


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar: Hafta sonu depremzedelerle bir araya geleceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar: Hafta sonu depremzedelerle bir araya geleceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin ardından ilk kez CNN Türk-Kanal D ekranlarındaki ortak yayında açıklama yaptı. Depremzedelere hakaret ettiklerini belirten Erdoğan "Deprem bölgesinin belli bir bölümünü hafta sonu ziyaret edeceğim. Miting pek düşünmüyorum. Deprem bölgesinde miting benzeri toplantılar yapabiliriz. Çok hakaret ettiler, çok çok yanlış ve çirkin. Devlet Bey ile yaptığım görüşmede, 'Ben gelmeye hazırım' dedi. Belki Fatih Bey de gelecek" dedi. Muhalefetin seçim gecesi 'kazandık' açıklamasına tepki gösteren Erdoğan, "Bal gibi önde olduğumuzu biliyorlardı. Kendi seçmenlerini aldatmaktan utanmıyorlar" ifadelerini kullandı.





#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
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#TBMM
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