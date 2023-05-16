Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK canlı yayınına katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D-CNN Türk ortak yayınında 28. dönem milletvekili, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve gündeme ilişkin Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.
Yeni Meclis Başkanı kim olacak? sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Devlet Beyle bu süreci geçireceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklaması şöyle: