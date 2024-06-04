Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, yeni müfredat sistemine ilişkin açıklama yaptı.





'Yabancı dil çalışmaları devam ediyor'

Yeni müfredat sisteminde henüz yabancı dile yönelik çalışmaların bulunmadığını da belirten Demirli, "Şu an bize gelen teklifler 26 dersi kapsıyor. İçerisinde henüz yabancı dil ya da İngilizce ile ilgili bir çalışma yok. Fakat ilgili genel müdürlükler, burada temel eğitim, orta öğretim genel müdürlüğü bu işleri yürütüyor, hazırlıklarını yapıyorlar. Onların da hazırlıkları tamamlanır tamamlanmaz bize değerlendirmek üzere sunacaklar. Büyük ihtimal önümüzdeki yakın dönemde de o derslerle ilgili çalışmaları tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Demirli, yeni müfredat sisteminde daha güncel ve daha çağdaş bir yaklaşım sergilediklerini belirterek, 'yapay zeka', 'milli savunma' ve 'spor' alanlarında öğrencilerin mevcut program sistemine daha hızlı adapte olabileceklerini de anlattı. Demirli yeni müfredat için, "Çocuğun gelişimini çok yönlü bir şekilde ele alıyor. Dolayısıyla bizler bu noktada genel hedefi, temel değerleri de dikkate alacak bir şekilde çocuğun ve dolayısıyla toplumun huzurlu bir şekilde ve insanlığın yararına kullanacak bir şekilde gelişmesini önceliyoruz" diye konuştu.





Kademeli geçiş nasıl olacak?

Demirli, kademeli geçişin nasıl olacağını da anlatarak, "Önümüzdeki yıldan itibaren okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf, ortaokul 5'inci sınıf ve lise 9'uncu sınıflarda uygulamaya geçtiği zaman, aynı zamanda izleme çalışmaları da devam edecek. Bu zaten eğitim sisteminin olağan bir parçası. Dolayısıyla burada elde edilen ve programların bir parçası haline getirdiğimiz öğretmen yansımalarını aktif bir şekilde izlediğimizde bu süreç gerçekleşmiş olacak. Tüm eğitim sisteminde, tüm sınıflarda bu program geçmiyor. Sonuçta kademeli geçiyor. Bu programın tamamının eğitim sistemine geçmesi 4 yıl gibi bir süreyi alacak. Süreç dinamik, bu süre zarfında da mutlaka güncellemeler olacaktır" dedi.





İntegral neden müfredattan kalktı?

Yeni müfredat sistemine gelen eleştirilere de değinen Demirli, özellikle matematik dersinin konusu olan integralin müfredattan çıkarılmasına ilişkin şöyle dedi:





"Ben bu noktada eleştiri geliştirenlerin gerçekten programlarımızı bir gözle tekrar değerlendirmelerini ve okumalarını isterim. İntegral matematiğin çok önemli konularından biri. Bilim alanı olarak baktığınızda, özellikle analitik düşünme becerilerini etkileyen bir unsur. Ancak şöyle de bir yönü var. İntegral bizim programlarımızda 12'nci sınıfın 2'nci döneminde yer alan bir konu. Bizler sadeleştirme yaparken en temel karakteristik olarak şuna dikkate aldık; İçeriği sadeleştirilirken, bir konunun bir başka konunun öncülüğü olup olmadığına baktık. İntegral konusuna geldiğimizde ise 12'nci sınıfın 2'nci döneminden itibaren başka bir konunun öncülüğü olmadığını söyleyebiliriz.



