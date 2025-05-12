Yeni Papa’dan sürpriz karar: Türkiye'ye geliyor

Papa Franciscus’un 21 Nisan’daki vefatının ardından 7-8 Mayıs’ta gerçekleşen Konklav’da Katoliklerin yeni ruhani lideri olarak seçilen Papa 14. Leo, ilk buluşmasını Vatikan’da görev yapan binlerce gazeteciyle gerçekleştirdi. Vatikan’daki 6. Paulus Salonu’nda yaklaşık 4 bin gazeteciye hitap eden Papa, iletişim diline dair verdiği mesajlarla dikkat çekti.

"Kelimelerin savaşı yerine barışın dili"

Konuşmasında gazetecilere seslenen Papa 14. Leo, “Barış, her birimizle başlar. Başkalarına nasıl baktığımız, nasıl dinlediğimiz ve onlar hakkında nasıl konuştuğumuzla şekillenir. Savaşın diline ve görseline ‘hayır’ demeliyiz. Savaş paradigmasını reddetmeliyiz” ifadelerini kullandı.





Zor bir dönemden geçildiğini vurgulayan Papa, bu zamanların hem yaşamak hem de anlatmak açısından ciddi bir sınav olduğunu belirterek, “Vasatlığa düşmeyin. Zamanın getirdiği meydan okumayı kabul edin. Ne kilise ne de gazetecilik, tarihin ve çağın dışında kalamaz” dedi.

Yapay zeka vurgusu: “İnsanlığın iyiliği için kullanılmalı”

Yapay zekanın sunduğu fırsatlara da değinen Papa, bu teknolojinin insanlık yararına kullanılabilmesi için iletişim alanında görev yapan herkesin sağduyulu olması gerektiğini ifade etti. “İletişimi kinden, önyargıdan, nefretten arındıralım” diyen Papa, iletişimin saldırganlıktan uzak, yapıcı bir yöne evrilmesi gerektiğini belirtti.





“Kelimeleri silahsızlandıralım”

Papa 14. Leo, “Gösterişli, bağıran bir iletişime ihtiyacımız yok. Dinlemeye hazır, sessizlerin sesine kulak veren bir iletişim dili kurmalıyız. Kelimeleri silahsızlandıralım; bu, dünyayı da silahsızlandırmanın yolunu açar. Böylece insan onuruna yakışır bir iletişim ve bakış açısı geliştirmiş oluruz” diyerek çağrısını yineledi.

İznik sorusuna dikkat çeken yanıt: “Hazırlanıyoruz”

Programın sonunda gazetecilerle birebir selamlaşan Papa 14. Leo’ya, selefi Papa Franciscus’un gitmek istediği fakat ömrünün yetmediği İznik ziyaretine ilişkin bir soru yöneltildi. Bir gazeteci, 325 yılında toplanan Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü dolayısıyla yeni Papa’nın Türkiye’yi ziyaret edip etmeyeceğini sordu. Papa 14. Leo, bu soruya dikkat çeken bir yanıt verdi: “Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz.”

Hristiyan dünyası için tarihi ziyaret olabilir

325 yılında Roma İmparatoru I. Konstantinos’un çağrısıyla düzenlenen Birinci İznik Konsili, Hristiyan inancının temel ilkelerinin belirlendiği tarihi bir buluşma olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda, yeni Papa’nın Türkiye’nin İznik ilçesine yapacağı ziyaretin, hem sembolik hem de tarihi bir adım olacağı değerlendiriliyor.















