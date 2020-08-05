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Gündem Muharrem İncenin ekibi ihanet serisi ile başladı 24 Haziran 2230u hatırla
POLİTİKA

Yeni parti kuracak Muharrem İnce’nin ekibi “ihanet” serisi ile başladı

Muharrem İnce’nin ekibi “ihanet” serisi ile başladı: 24 Haziran 22.30’u hatırla

Yeni parti kuracağı iddiaları gündeme bomba gibi düşen Muharrem İnce'nin ekibi sosyal medyadan ihanet serisi ile başladı. Sosyal medyadan İnce Gençlik hesabı ile yapılan paylaşımda Muharrem İnce'nin bir videosu "Genel Merkez’in saat 22.30’da ışıkları kapatıp partiyi terk edip, Muharrem İnce’yi yalnız bıraktığını hatırla" ifadeleri ile paylaşıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İnce yılbaşında partisini kuruyor.
İnce yılbaşında partisini kuruyor.

Yeni parti kuracağı iddiaları gündeme bomba gibi düşen Muharrem İnce, konuşulmaya devam ediyor. İnce'nin partisiyle ilgili detaylar ise merak konusu. Şimdiye dek iddiaları ne doğrulayan ne de yalanlayan İnce, ilk kez açıklamalarda bulundu. Muhalefetten memnun olmadığı ve yılbaşında yeni yüzlere parti kuracağını belirten İnce'nin ekibi de sosyal medya çalışmalarına başladı.

'Biz seçimi gel bakalım Muharrem'le kaybettik'
OYNAT 02:17
'Biz seçimi gel bakalım Muharrem'le kaybettik'
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN TÜRK'te canlı yayına konuk oldu. İnce, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'li İnce, seçimi kaybetme nedenini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çağrış şekli olarak açıkladı.

Muharrem İnce’nin ekibi çalışmaya başladı

İnce'nin ekibi Twitter'da İnce Gençlik hesabı ile dikkat çeken paylaşımlar yapmaya başladı. CHP'nin Muharrem İnce'yi yanlız bıraktığı belirtilen paylaşımda İnce'nin cumhurbaşkanlığı seçimi sabahı Yalova'dan Ankara'ya kara yolundan geldiğini belirten ve CHP Genel Merkezini hedef alan videosu "Genel Merkez’in saat 22.30’da ışıkları kapatıp partiyi terk edip, Muharrem İnce’yi yalnız bıraktığını hatırla" ifadeleriyle paylaşıldı.

İnce yılbaşında partisini kuruyor: İşte merak edilen detaylar
GÜNDEM
İnce yılbaşında partisini kuruyor: İşte merak edilen detaylar

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