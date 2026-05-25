Yeni parti senaryosu masada

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası ortaya çıkan siyasi tabloya ilişkin çeşitli senaryolar konuşuluyor. Özgür Özel’in öncelikli hedefinin 45 gün içinde olağanüstü kurultayın toplanmasını sağlamak olduğu belirtilirken, sürecin sonuçsuz kalması halinde yeni bir siyasi yol haritası oluşturarak “yedek parti”ye geçilmesi planı üzerinde duruluyor.

KRİTİK 45 GÜN

Parti kulislerinde yer alan değerlendirmelere göre, Özel cephesi açısından en kritik başlık 45 gün içinde olağanüstü kurultayın gerçekleştirilmesi. Bu sürecin sonuçsuz kalması halinde Özel'e yakın isimlerin yeni bir siyasi oluşum seçeneğini masada tuttuğu ifade ediliyor.

YENİ ANA MUHALEFET PARTİSİ HESAPLARI

Ankara kulislerinde konuşulan iddialara göre, Özel'e destek veren 100'ün üzerinde milletvekili ile 300'den fazla belediye başkanının olası bir ayrışma senaryosunda birlikte hareket edebileceği değerlendiriliyor. Bu kapsamda, mevcut siyasi yapının dışında "yedek parti" formülü üzerinden yeni bir siyasi hattın oluşturulabileceği belirtiliyor. Bu adımla, TBMM aritmetiğinde ana muhalefetin de yer değiştirmesi bekleniyor. Özel, böylece Kılıçdaroğlu ve destekçilerinin moralini bozma hedefini de güdüyor.

KILIÇDAROĞLU'NA ZAYIF BİR CHP KALACAK

Parti içindeki hesapların yalnızca milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla sınırlı olmadığı da öne sürülüyor. İddialara göre Özel kanadı, CHP içindeki yarım milyonu aşkın üyeyi ve binlerce delegasyonu da etkileyebilecek bir siyasi güç gösterisi hedefliyor. Bu stratejinin, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde şekillenecek yeni parti yönetimini siyasal olarak zayıflatmayı amaçladığı yorumları yapılıyor. CHP kulislerinde, önümüzdeki haftalarda kurultay tartışmasının yalnızca hukuki değil, aynı zamanda parti örgütü ve yerel yönetimler üzerindeki güç mücadelesi üzerinden de sertleşeceği değerlendiriliyor.







