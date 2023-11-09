Yeni petrol hamlesi Resmi Gazete'de: Alanlar tek tek belirlendi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğü'ne (TPAO) Karadeniz'de belirlenen alanlar için 4 petrol arama ruhsatı verdi.
MAPEG'in konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bir başka kararla, ABE Petrol Doğalgaz Enerji Maden AŞ'nin AR/ABE/K/N48-c1, c4 pafta no'lu petrol arama ruhsatındaki %100 hissesinin Devlet'e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğü'ne devredilmesine karar verildi.