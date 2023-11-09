|
Gündem

Yeni petrol hamlesi Resmi Gazete'de: Alanlar tek tek belirlendi

Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğü'nden petrol hamlesi geldi. TPAO, Karadeniz'de petrol arama için yeni alanlar belirledi. Bu kapsamda 4 petrol arama ruhsatının verilmesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

15:29 - 9/11/2023 четверг
Diğer
Arşiv

Arşiv

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğü'ne (TPAO) Karadeniz'de belirlenen alanlar için 4 petrol arama ruhsatı verdi.


MAPEG'in konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre TPAO'ya Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanlarının içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge/Kıta Sahanlığında, AR/TPO/KD/C23, D22, D23 paftalarda 326 bin 253 hektar alanda, AR/TPO/KD/D20, D21 paftada 48 bin 333 hektar alanda, AR/TPO/KD/E20, E21, F21 paftada 262 bin 762 hektar alanda, AR/TPO/KD/E22, E23, F22, F23 paftada 556 bin 162 hektar alanda olmak üzere, 8 yıl süreyle 4 petrol arama ruhsatı verildi.

Bir başka kararla, ABE Petrol Doğalgaz Enerji Maden AŞ'nin AR/ABE/K/N48-c1, c4 pafta no'lu petrol arama ruhsatındaki %100 hissesinin Devlet'e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğü'ne devredilmesine karar verildi.


Altın fiyatları ile ilgili kritik uyarı: Ne gram ne çeyrek hepsinden çok kazandırıyor hiçbir yatırımcı bunu bilmiyor
Altın fiyatları ile ilgili kritik uyarı: Ne gram ne çeyrek hepsinden çok kazandırıyor hiçbir yatırımcı bunu bilmiyor

Son iki haftadır yatırımcısına kazandıran altın bu hafta itibarıyla kayba yöneldi. Ons altın 1947 dolara kadar geri çekilme yaşadı. Altın yatırımcılarının arama motorlarında en çok arattığı konulardan biri ' Altın fiyatları düşecek mi, çıkacak mı oldu? Altın fiyatlarındaki düşüş ne kadar sürecek? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Çeyrek altın ve Gram altın kaç TL oldu? soruları olurken kuyumculardan altın yatırımcısına kritik bir öneri geldi. Birçok kişinin bilmediği 24 ayar kesme altının kazandırma oranı şaşırttı. Ne gram ne çeyrek: Hepsinden çok kazandırıyor, hiçbir yatırımcı bunu bilmiyor! İşte detaylar...



#TPAO
#Petrol
#Resmi Gazete
23 минут назад
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Milli ara ne zaman başlıyor? 2023 Kasım A Milli takım maç tarihleri takvimi