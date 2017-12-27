Yeni Şafak duyurmuştu: Başsavcılık'tan ByLock açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ soruşturmaları kapsamındaki detaylı inceleme sonucunda, bağlantı veri parametreleri bakımından benzer özellik taşıyan 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının ByLock IP'lerine yönlendirildiklerinin tespit edildiği, bu kişilerin hukuki durumlarının soruşturma makamlarınca yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "ByLock örgüt içi gizli haberleşme amacıyla geliştirilmiş ve bu özelliğiyle yürütülen soruşturmalarda örgüt üyeliğinin ispatında başvurulan önemli bir delildir. Uygulamanın bu özelliği ile delil değeri Yargıtay içtihatlarıyla da teyit edilmiş, kişilerin bu ağa dahil olduğunu kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde örgüt üyeliğinin dayanağı olacağı ortaya konulmuştur" denildi.

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