Yeni Şafak gündeme getirmişti: İBB simge eserleri gölgeleyen çirkin ATM'lerinden bazılarını kaldırdı

İBB’nin uygunsuz yerlere yapılan ATM'si vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) cadde ve sokakların yanı sıra tarihi yerlerin ve heykellerin önlerini de ATM’lerle kapattı. Bu alanlardan bazıları Tophane Çeşmesi, Fındıklı Parkı, İstiklal Caddesi’nde bulunan Göktaşı heykeli bunlardan birkaçı.
Tepkiler sonrası İBB ATM'leri kaldırdı
Yeni Şafak'ın gündeme taşıdığı bu durum kamuoyunda tepkileri de beraberinde getirince İBB harekete geçti.
İstiklal Caddesi'ne 48 yıl önce yerleştirilen Göktaşı Heykeli'nin önünü tamamen kapatacak şekilde yerleştirilen üç ATM kabini tamamen kaldırıldı.
Vatandaşlar, ATM'lerin kaldırılmasıyla heykelin görünürlüğünün arttığı görüşünde.
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- Çevredeki bir işyerinde çalışan Beyza Nur İyitütüncü,"ATM'ler dün kaldırıldı. Tabi kaldırılmadan önce heykelin görünümü şu anki gibi değildi, şu an çok daha görünür halde. Aslında bu tür eserler Taksim'in kültürel hafızanı oluşturuyor bu sebeple görünür olması çok daha iyi oldu. Buradaki park eden ulaşım araçları için de başka bir alan tahsis edilebilir. Buradaki sanat eseri bu şekilde çok daha görünür hale gelir. Belki de yoldan geçenler merak edecek, gelip bu esere bakacak, inceleyecek, bunlar burada olunca bu şansımız çok olmuyor"ifadelerini kullandı.
Tarihi yapıları kapatan diğer ATM'ler ne zaman kaldırılacak?