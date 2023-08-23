Yeni Şafak gündeme getirmişti: İBB simge eserleri gölgeleyen çirkin ATM'lerinden bazılarını kaldırdı

"Gerçekten çok üzgünüm. Biz geçen senelerde de bunları konuşmuştuk. Daha önce Odakule esere sahip çıkıyordu, yani 15 sene önce falan yine bir yer değişiminde, ters duruyor diye resim verdim, gönderdim. Tekrardan düzelttiler, altına plaket yazdılar. Fakat bu gerçekten çok üzücü. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Yani insanlar oraya bakıp bir demir yığını görüyorlar. Halbuki Atilla Onaran dünyada paslanmaz çelik heykel yapan ikinci ya da üçüncü sanatçı, hakkında tezler yazılan bir insan. Çok çok üzücü. Bir sürü heykelinin başına bir şeyler geldi, 2 tane heykeli çalındı. Bir tanesinin nerede olduğu bilinmiyor. Bir tanesini özel bir otelin önünden almışlar. Hurdacılar eritirken tesadüfen bulduk. Ankara'da Öpüşenler, Kuğulu Park'ın neredeyse simgesi halindeki heykel, başka birinin adıyla geçiyordu. Bir hukuki süreç başlattık, isim değişikliği yaptık ama ne kadar takip edeceğiz? Çok üzgünüm yani insanlar bakıp da bir demir yığını ne olacak diye görüyorsa eğer sanat eserlerini, buna üzülmekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Tabii ki şimdi tekrardan dilekçeler falan yazılıp bir şeyler yapılmaya çalışılacak ama nasıl olacak? Ben sürekli bu heykellerin peşinde koşup ne yapıldı, hasar görüldü mü? Hani daha önce üzerlerine reklam yapıştırıldığı da oldu. Çok korunaksızlar, çok yazık diyecek bir şey bulamıyorum"