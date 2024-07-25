Yeni Şafak Tercih Rehberi: Şimdi tercih zamanı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjanın bulunduğu yükseköğretim kurumları için adaylar tercihlerini 2 Ağustos'a kadar tamamlayabilecek. Yeni Şafak Gazetesi, tercih sürecinin en kritik sürecine giren adaylar için detaylı bir tercih rehberi hazırladı. Tercih rehberi, üç fasikül 144 sayfayla öğrencilere tercihleri konusunda yardımcı olacak.









Okuyacağınız şehir ve üniversiteyi seçerken dikkat etmeniz gerekenler neler? Bölüm seçerken nelere dikkat edilmeli? Puana göre mi, sıralamaya göre mi tercih yapılmalı? Seçeceğiniz üniversite hangi imkanları sunuyor? Nerelerden burs alınabilir? Bu soruların ve daha fazlasının cevabı Yeni Şafak Üniversite Tercih Rehberi’nde.









Bu aşamalara dikkat

Tercih yapılacağı sürenin tarih aralığına dikkat edin. İşlemlerinizi mümkünse son ana bırakmayın.

Okumak istemediğiniz bölümü yazmaktan kaçının. Vakıf üniversitesi veya şehir değiştirmenizi gerektirecek üniversiteler için yurt, burs, öğrenci evi gibi finansal ve lojistik koşulları iyi araştırın.

Seçtiğiniz bölümlerin iş hayatınıza direkt etki edeceğini ve gelecekte yapmayı hedeflediğiniz mesleğin karakteristik özelliklerinize uygun olup olmadığını mutlaka dikkate alın.

Kendi başarı sıranızın yarısı kadar yukarı çıkın ve yarısı kadar aşağı inin.



