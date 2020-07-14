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Gündem Yeni Şafakın 15 Temmuz Dijital Kütüphanesini 13 milyon kişi ziyaret etti
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Yeni Şafak'ın 15 Temmuz Dijital Kütüphanesini 1.3 milyon kişi ziyaret etti

FETÖ’nün ihanetini Türkiye’ye ilk olarak duyuran Yeni Şafak, tarihi bir çalışmayla 15 Temmuz'un dijital kütüphanesini oluşturmuştu. Darbe girişiminin ilk 48 saati, 252 şehidin şanlı direnişi, söyleşiler, itiraflar, yüzlerce özel video, fotoğraf galerisi ve dosyadan oluşan dev çalışma okurlardan da yoğun ilgi gördü. Üç yıl önce yayına giren dijital kütüphaneyi 1.3 milyon kişi ziyaret etti. Kütüphaneye çok sayıda ülkeden de giriş yapıldı. Türkiye'den sonra en fazla giriş Almanya, ABD ve Hollanda'dan gerçekleştirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı da projeyi incelemiş, proje hakkında 'Çok güzel bir proje' demişti.
Cumhurbaşkanı da projeyi incelemiş, proje hakkında 'Çok güzel bir proje' demişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kurdukları kirli ve büyük bir organizasyonla, 15 Temmuz akşamı darbe ve işgal girişiminde bulunan teröristler, karşılarında milleti buldular.

Cuntacıların silah sıktığı vatan evlatları, darbecilerin ele geçirmek istedikleri kritik yerlerde yaptıkları savunma ile tarihi değiştiren bir destan yazdı. Yeni Şafak, tarihi değiştiren o iki günün hafıza kaydını yenisafak.com/15temmuz sayfasında tuttu.

Dijital Kütüphane 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkındaki en detaylı çalışma.

Yeni Şafak’ın özel olarak tasarladığı 15 Temmuz Dijital Kütüphanesi’ne vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Siteye giriş yapan ziyaretçi sayısı 1.3 milyonu geçti.

15 Temmuz darbesi ile ilgili hazırlanan Dijital Kütüphane darbe ile ilgili en önemli kaynaklardan biri. Darbenin saat saat bütün detaylarının olduğu site aynı zamanda İngilizce, Arapça, Rusça olarak da yayında. Sitede darbecilerin planladığı tüm alçaklıklara karşı vatan müdafaası yaparken şehit olan 15 Temmuz şehitlerinin de hayat hikayesi yer alıyor.

  • Dijital Kütüphaneyi bir milyon 371 bin kişi ziyaret ederken sayfa görüntülenme sayısı 3 milyon 368 bine ulaştı.

Tekil ziyaretçi sayısı bir milyon 371 bine ulaştı.

Dijital Kütüphanenin en çok ziyaret edildiği 10 ülke şu şekilde sıralandı:

  • 1-Türkiye
  • 2-Almanya
  • 3-ABD
  • 4-Hollanda
  • 5-Fransa
  • 6-Birleşik Krallık
  • 7-Avusturya
  • 8-Azerbaycan
  • 9-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  • 10-Belçika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak Medya Grubu'nun CNR'daki standını ziyaret etti. Yeni Şafak'ın hazırladığı 15 Temmuz Dijital Kütüphanesi hakkında Piri Medya Genel Müdürü Ömer Karaca'dan bilgi alan Erdoğan'a, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Holding Başkanvekili Nuri Albayrak ve Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Albayrak Medya standında 15 Temmuz Dijital Kütüphanesini ziyaret etmişti. Ziyaretinde bilgi alan Cumhurbaşkanı çalışmayı beğenip ‘Çok iyi bir proje’ olarak tanımlamıştı.

Erdoğan 15 Temmuz Dijital Kütüphanesini inceledi
GÜNDEM
Erdoğan 15 Temmuz Dijital Kütüphanesini inceledi

Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından ziyareti şu şekilde paylaşmıştı:

Birçok akademik teze kaynak oldu

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, 15 Temmuz Dijital Kütüphanesi hakkında attığı tweetlerle dijital kütüphanenin arkasındaki özverili çalışmaları da paylaştı. Çelik projenin arkasında 6 aylık bir emek olduğunu belirtip Dijital Kütüphanenin birçok akademik çalışmaya da kaynak olduğunu belirtti.

https://www.yenisafak.com/15temmuz/tum-medya-galerileri

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