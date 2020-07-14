Yeni Şafak'ın 15 Temmuz Dijital Kütüphanesini 1.3 milyon kişi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı da projeyi incelemiş, proje hakkında 'Çok güzel bir proje' demişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kurdukları kirli ve büyük bir organizasyonla, 15 Temmuz akşamı darbe ve işgal girişiminde bulunan teröristler, karşılarında milleti buldular.

Cuntacıların silah sıktığı vatan evlatları, darbecilerin ele geçirmek istedikleri kritik yerlerde yaptıkları savunma ile tarihi değiştiren bir destan yazdı. Yeni Şafak, tarihi değiştiren o iki günün hafıza kaydını yenisafak.com/15temmuz sayfasında tuttu.

Dijital Kütüphane 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkındaki en detaylı çalışma.

Yeni Şafak’ın özel olarak tasarladığı 15 Temmuz Dijital Kütüphanesi’ne vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Siteye giriş yapan ziyaretçi sayısı 1.3 milyonu geçti.

15 Temmuz darbesi ile ilgili hazırlanan Dijital Kütüphane darbe ile ilgili en önemli kaynaklardan biri. Darbenin saat saat bütün detaylarının olduğu site aynı zamanda İngilizce, Arapça, Rusça olarak da yayında. Sitede darbecilerin planladığı tüm alçaklıklara karşı vatan müdafaası yaparken şehit olan 15 Temmuz şehitlerinin de hayat hikayesi yer alıyor.

Dijital Kütüphaneyi bir milyon 371 bin kişi ziyaret ederken sayfa görüntülenme sayısı 3 milyon 368 bine ulaştı.

Tekil ziyaretçi sayısı bir milyon 371 bine ulaştı.

Dijital Kütüphanenin en çok ziyaret edildiği 10 ülke şu şekilde sıralandı:

1-Türkiye

2-Almanya

3-ABD

4-Hollanda

5-Fransa

6-Birleşik Krallık

7-Avusturya

8-Azerbaycan

9-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

10-Belçika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak Medya Grubu'nun CNR'daki standını ziyaret etti. Yeni Şafak'ın hazırladığı 15 Temmuz Dijital Kütüphanesi hakkında Piri Medya Genel Müdürü Ömer Karaca'dan bilgi alan Erdoğan'a, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Holding Başkanvekili Nuri Albayrak ve Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Albayrak Medya standında 15 Temmuz Dijital Kütüphanesini ziyaret etmişti. Ziyaretinde bilgi alan Cumhurbaşkanı çalışmayı beğenip ‘Çok iyi bir proje’ olarak tanımlamıştı.

GÜNDEM Erdoğan 15 Temmuz Dijital Kütüphanesini inceledi

Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından ziyareti şu şekilde paylaşmıştı:

“Ödünç Akılla Bir Yere Varamayacağımızı Kabul Etmeliyiz” https://t.co/ENucv0CZmc pic.twitter.com/SL1UpOb0Gi — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 25, 2017

Birçok akademik teze kaynak oldu

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, 15 Temmuz Dijital Kütüphanesi hakkında attığı tweetlerle dijital kütüphanenin arkasındaki özverili çalışmaları da paylaştı. Çelik projenin arkasında 6 aylık bir emek olduğunu belirtip Dijital Kütüphanenin birçok akademik çalışmaya da kaynak olduğunu belirtti.

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Amacımız 15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatıralarını yad etmek ve gazilerimizi onurlandırmak idi. Fakat çalıştıkça kapsam genişledi ve ortaya dijital kütüphane çıktı. Ekip arkadaşlarımızın çok emeği var. Allah onlardan razı olsun. Her satırı dualar ile yazıldı adeta. @15Temmuz — Ersin Çelik (@ersinceliq) July 14, 2020

https://www.yenisafak.com/15temmuz/tum-medya-galerileri