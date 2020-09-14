Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yeni Şafakın emektar isimlerinden usta gazeteci Osman Akkuşak vefat etti
İSTANBUL

Yeni Şafak’ın emektar isimlerinden usta gazeteci Osman Akkuşak vefat etti

Yeni Şafak’ın emektar isimlerinden usta gazeteci Osman Akkuşak vefat etti

Yeni Şafak gazetesinin emektar yazarlarından Osman Akkuşak, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çeşitli liselerde edebiyat dersleri veren, lise müdürlükleri yapan ve bin 400 civarında makale ve incelemesi yayınlanmış olan Osman Akkuşak, yazı hayatına 1952 yılında başlamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yazı hayatına 1952 yılında başlayan Osman Akkuşak, ömrünü yazı ve eğitime adamıştı.
Yazı hayatına 1952 yılında başlayan Osman Akkuşak, ömrünü yazı ve eğitime adamıştı.

Yeni Şafak gazetesinin emektar yazarlarından Osman Akkuşak, hayatını kaybetti. Yazı hayatına 1952 yılında başlayan Osman Akkuşak, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Osman Akkuşak, yarın 15 Eylül'de Fatih Cami'nde öğleden sonra 15.30'da kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Albayrak Medya Reklam Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri, Osman Akkuşak'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.

Albayrak Medya Reklam Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri, Osman Akkuşak'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.

Yazıya adanmış bir hayat: Osman Akkuşak
FOTOĞRAF 9
Title
Kütahya'nın Emet ilçesinde doğan Osman Akkuşak, çeşitli liselerde edebiyat dersleri verdi, lise müdürlükleri yaptı ve bin 400 civarında yazı kaleme aldı.
Title
Milli Eğitim Bakanlığı'nın neşriyat işlerinde görev alan Akkuşak, İlim ve Sanat Bürosu Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü ve Çağdaş Türk Yazarları Komisyonu'nda çalıştı.
Title
Türkiye Edebiyat Cemiyeti'nin kurucu üyesi ve genel sekreteri olarak hizmet eden Osman Akkuşak, Türk Dilini Koruma ve Geliştirme Cemiyeti'nin ikinci başkanlığını yaptı.
Title
Süratli Öğretmen Kılavuzu isimli eseri 1966 yılında neşredildi. Yayına hazır eserleri arasında Türk Edebiyatı Tarihi, Atasözleri, Emet Destanı (piyes), Kompozisyon Kitabı, Batı Dillerinden Gelen Kelimeler Sözlüğü ve Osmanlıca Türkçe Lügat bulunmaktadır.
Title
Title
Title
Title
Title
Yazıya adanmış bir hayat: Osman Akkuşak
Yeni Şafak gazetesinin emektar yazarlarından Osman Akkuşak, 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yazı hayatına 1952 yılında başlayan Akkuşan, çeşitli liselerde edebiyat dersleri verdi, lise müdürlükleri yaptı ve bin 400 civarında makale ve inceleme yayınladı.


Yazı ile geçen bir hayat

Kütahya'nın Emet ilçesinde doğan Osman Akkuşak, çeşitli liselerde edebiyat dersleri verdi, lise müdürlükleri yaptı ve bin 400 civarında yazı kaleme aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın neşriyat işlerinde görev alan Akkuşak, İlim ve Sanat Bürosu Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü ve Çağdaş Türk Yazarları Komisyonu'nda çalıştı. Türkiye Edebiyat Cemiyeti'nin kurucu üyesi ve genel sekreteri olarak hizmet eden Osman Akkuşak, Türk Dilini Koruma ve Geliştirme Cemiyeti'nin ikinci başkanlığını yaptı.

Hakiki bir dil öğretimi için..
OYNAT 05:54
Hakiki bir dil öğretimi için..
Sevgili okuyucularım;

bügün sizin için iki değişik konuyu gündeme getiriyorum..birisi , (dil öğretimi) hususunda lüzumlu ve faydalı gördüğüm bir usul hakkındadır..

kalem ve fikir erbabı arkadaşlarıma ve türk maarifinin tanzim ve tertibinden sorumlu eğitimcilere ilim ve tecrübenin gösterdiği bir gerçeği hatırlatmak istiyorum..


Süratli Öğretmen Kılavuzu isimli eseri 1966 yılında neşredildi. Yayına hazır eserleri arasında Türk Edebiyatı Tarihi, Atasözleri, Emet Destanı (piyes), Kompozisyon Kitabı, Batı Dillerinden Gelen Kelimeler Sözlüğü ve Osmanlıca Türkçe Lügat bulunmaktadır.

Edebiyat-eleştiri-teori (kuram)
OYNAT 06:06
Edebiyat-eleştiri-teori (kuram)
Yukarıda adı yazılı eser bana koç üniversitesi tarafından gönderilmiştir. sarah dillon yazmış, ingilizceden türkçeye ferit burak baydar çevirmiştir. eseri neşreden koç üniversitesi yayınevidir (küy).. üzerinde koç üniversitesi suna kıraç kütüphanesi adı yazılı olması bu satırların yazarını 1960'lı yıllara ait hatıralara götürdü. rahmetli vehbi koç'un kızı suna kıraç (sayın inan kıraçla evilidir) benim edebiyat dersi okuttuğum haydarpaşa lisesinde birkaç tane kıbrıslı öğrencinin velisi olarak okulumuza gelir gider çocukların durumu hakkında öğretmenlerinden bilgi alırdı.. hanımefendiliği, güzelliği, zekâsı; bütün hocaların takdirini celbederdi…


Abone Ol Google News
Usta ismi kaybettik

Usta ismi kaybettik

Yeni Şafak'ın emektar isimlerinden usta gazeteci Osman Akkuşak vefat etti.
Yalnızca 5 kişi yaşıyor

Yalnızca 5 kişi yaşıyor

Kendinden sosyal mesafeli köy...
Ekim sonuna dikkat

Ekim sonuna dikkat

ABD'li ilaç devi Pfizer aşı için tarih verdi.
Dört ay sonra <br>korkutan sayı

Dört ay sonra
korkutan sayı

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin tablosunu açıkladı.
Uyanık olmak zorundayız

Uyanık olmak zorundayız

​MHP lideri Bahçeli'den koronavirüs açıklaması.
Afrin'de bombalı<br>araçla terör saldırısı

Afrin'de bombalı
araçla terör saldırısı

Altı kişi öldü onlarca yaralı var.

Bu ceza çok farklı

Bu ceza çok farklı

Maske takmayanlara verilen ilginç ceza ülkede şaşkınlık yarattı.
Öğretmen derste sigara içti

Öğretmen derste sigara içti

​Uzaktan eğitim sırasında görüntülendi, soruşturma başlatıldı.
Savcı 'Neden bekledin?' diye sordu

Savcı 'Neden bekledin?' diye sordu

​CHP'li Atabay'ın kendisine tecavüz ettiğini söyleyip şikayetçi oldu.

Ben geç kaldım,<br>siz kalmayın

Ben geç kaldım,
siz kalmayın

​Koronavirüsten ölmeden önce çektiği video ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.