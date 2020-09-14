Yeni Şafak'ın emektar isimlerinden usta gazeteci Osman Akkuşak vefat etti.

Yeni Şafak gazetesinin emektar yazarlarından Osman Akkuşak, hayatını kaybetti. Yazı hayatına 1952 yılında başlayan Osman Akkuşak, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Osman Akkuşak, yarın 15 Eylül'de Fatih Cami'nde öğleden sonra 15.30'da kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Albayrak Medya Reklam Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri, Osman Akkuşak'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.

Albayrak Medya Reklam Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri, Osman Akkuşak'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.

FOTOĞRAF 9 Kütahya'nın Emet ilçesinde doğan Osman Akkuşak, çeşitli liselerde edebiyat dersleri verdi, lise müdürlükleri yaptı ve bin 400 civarında yazı kaleme aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın neşriyat işlerinde görev alan Akkuşak, İlim ve Sanat Bürosu Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü ve Çağdaş Türk Yazarları Komisyonu'nda çalıştı. Türkiye Edebiyat Cemiyeti'nin kurucu üyesi ve genel sekreteri olarak hizmet eden Osman Akkuşak, Türk Dilini Koruma ve Geliştirme Cemiyeti'nin ikinci başkanlığını yaptı. Süratli Öğretmen Kılavuzu isimli eseri 1966 yılında neşredildi. Yayına hazır eserleri arasında Türk Edebiyatı Tarihi, Atasözleri, Emet Destanı (piyes), Kompozisyon Kitabı, Batı Dillerinden Gelen Kelimeler Sözlüğü ve Osmanlıca Türkçe Lügat bulunmaktadır. Yazıya adanmış bir hayat: Osman Akkuşak Yeni Şafak gazetesinin emektar yazarlarından Osman Akkuşak, 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yazı hayatına 1952 yılında başlayan Akkuşan, çeşitli liselerde edebiyat dersleri verdi, lise müdürlükleri yaptı ve bin 400 civarında makale ve inceleme yayınladı. BiP'te paylaş

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Yazı ile geçen bir hayat

Kütahya'nın Emet ilçesinde doğan Osman Akkuşak, çeşitli liselerde edebiyat dersleri verdi, lise müdürlükleri yaptı ve bin 400 civarında yazı kaleme aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın neşriyat işlerinde görev alan Akkuşak, İlim ve Sanat Bürosu Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü ve Çağdaş Türk Yazarları Komisyonu'nda çalıştı. Türkiye Edebiyat Cemiyeti'nin kurucu üyesi ve genel sekreteri olarak hizmet eden Osman Akkuşak, Türk Dilini Koruma ve Geliştirme Cemiyeti'nin ikinci başkanlığını yaptı.

OYNAT 05:54 Hakiki bir dil öğretimi için.. Sevgili okuyucularım;



bügün sizin için iki değişik konuyu gündeme getiriyorum..birisi , (dil öğretimi) hususunda lüzumlu ve faydalı gördüğüm bir usul hakkındadır..



kalem ve fikir erbabı arkadaşlarıma ve türk maarifinin tanzim ve tertibinden sorumlu eğitimcilere ilim ve tecrübenin gösterdiği bir gerçeği hatırlatmak istiyorum..



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Süratli Öğretmen Kılavuzu isimli eseri 1966 yılında neşredildi. Yayına hazır eserleri arasında Türk Edebiyatı Tarihi, Atasözleri, Emet Destanı (piyes), Kompozisyon Kitabı, Batı Dillerinden Gelen Kelimeler Sözlüğü ve Osmanlıca Türkçe Lügat bulunmaktadır.

OYNAT 06:06 Edebiyat-eleştiri-teori (kuram) Yukarıda adı yazılı eser bana koç üniversitesi tarafından gönderilmiştir. sarah dillon yazmış, ingilizceden türkçeye ferit burak baydar çevirmiştir. eseri neşreden koç üniversitesi yayınevidir (küy).. üzerinde koç üniversitesi suna kıraç kütüphanesi adı yazılı olması bu satırların yazarını 1960'lı yıllara ait hatıralara götürdü. rahmetli vehbi koç'un kızı suna kıraç (sayın inan kıraçla evilidir) benim edebiyat dersi okuttuğum haydarpaşa lisesinde birkaç tane kıbrıslı öğrencinin velisi olarak okulumuza gelir gider çocukların durumu hakkında öğretmenlerinden bilgi alırdı.. hanımefendiliği, güzelliği, zekâsı; bütün hocaların takdirini celbederdi…





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