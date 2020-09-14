Yeni Şafak’ın emektar isimlerinden usta gazeteci Osman Akkuşak vefat etti
Yeni Şafak’ın emektar isimlerinden usta gazeteci Osman Akkuşak vefat etti
Yeni Şafak gazetesinin emektar yazarlarından Osman Akkuşak, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çeşitli liselerde edebiyat dersleri veren, lise müdürlükleri yapan ve bin 400 civarında makale ve incelemesi yayınlanmış olan Osman Akkuşak, yazı hayatına 1952 yılında başlamıştı.
Yeni Şafak gazetesinin emektar yazarlarından Osman Akkuşak, hayatını kaybetti. Yazı hayatına 1952 yılında başlayan Osman Akkuşak, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Osman Akkuşak, yarın 15 Eylül'de Fatih Cami'nde öğleden sonra 15.30'da kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Albayrak Medya Reklam Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri, Osman Akkuşak'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.
Kütahya'nın Emet ilçesinde doğan Osman Akkuşak, çeşitli liselerde edebiyat dersleri verdi, lise müdürlükleri yaptı ve bin 400 civarında yazı kaleme aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın neşriyat işlerinde görev alan Akkuşak, İlim ve Sanat Bürosu Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü ve Çağdaş Türk Yazarları Komisyonu'nda çalıştı. Türkiye Edebiyat Cemiyeti'nin kurucu üyesi ve genel sekreteri olarak hizmet eden Osman Akkuşak, Türk Dilini Koruma ve Geliştirme Cemiyeti'nin ikinci başkanlığını yaptı.
Süratli Öğretmen Kılavuzu isimli eseri 1966 yılında neşredildi. Yayına hazır eserleri arasında Türk Edebiyatı Tarihi, Atasözleri, Emet Destanı (piyes), Kompozisyon Kitabı, Batı Dillerinden Gelen Kelimeler Sözlüğü ve Osmanlıca Türkçe Lügat bulunmaktadır.