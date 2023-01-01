Gündem Yeni yılın ilk gecesi trende tekmeli yumruklu kavga ettiler
İSTANBUL

Yeni yılın ilk gecesi trende tekmeli yumruklu kavga ettiler

31 Aralık gecesi Ortaköy ve Yenikapı Metro İstasyonu'ndaki iki grup arasında tekme yumruk ve pantolon kemerleriyle kavga etti. Kavga çevredekiler cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Haber Merkezi DHA
Yeni yılın ilk gecesi trende tekmeli yumruklu kavga ettiler
İstanbul

Yıl başı gecesi Ortaköy ve Yenikapı Metro İstasyonu'ndaki iki grup arasında tekme yumruk ve pantolon kemerleriyle kavga etti. Kavga çevredekiler cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yenikapı Metro İstasyonu'ndaki trende, dün gece iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerini tekme ve yumruklarla darbettiler.

Kavga sırasında bir kişinin kemerle saldırması dikkat çekti. Bir süre trende kavga eden gruptan bazılarının inmesiyle kavga sona erdi. Kavga bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beşiktaş Ortaköy'de de iki grup, tekme ve yumruklarla kavga etti. Kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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