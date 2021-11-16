Gündem Yenibosnada metrobüs arızası vatandaşı isyan ettirdi
İSTANBUL

Yenibosna'da metrobüs arızası vatandaşı isyan ettirdi

İstanbul'da her gün bir toplu ulaşım aracında arıza meydana geliyor. Yenibosna’da sabah saatlerinde yaşanan metrobüs arızası duraklarda yoğunluğa yol açtı. İşe gitmeye çalışan vatandaşlar metrobüs arızası nedeniyle uzun süre beklemek durumunda kaldı.

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Haber Merkezi İHA
Yenibosnada metrobüs arızası vatandaşı isyan ettirdi
Yenibosna’da metrobüs arızalandı duraklarda yoğunluk oluştu.

İstanbul’da son dönemde sık sık arızalanan metrobüs ve otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Sabahın erken saatlerinde Yenibosna metrobüs durağında Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs arızalandı. Metrobüs seferleri uzun süre sadece Beylikdüzü istikametine yapılırken durakta yoğunluk oluştu.


SEFERLER NORMALE DÖNDÜ


Durakta uzun süre bekleyen vatandaşlardan Abdurrahman Gökçe, “Bir metrobüs arıza yapmış yolu kilitlemiş. Bir çekici getirmek ancak nasip oldu. Çağlayan’a gitmeyi düşünüyorum ve yarım saattir burada bekliyorum. Artık nasıl gideceğim bilmiyorum, onu artık yetkililer düşünecek” dedi.

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