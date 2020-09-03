Yenibosna’daki lüks rezidansta korkunç ölüm: Ev bakmaya giderken başına 15'inci kattan cam düştü

Dün akşam saatlerinde Yenibosna’da bulunan İstWest isimli lüks rezidansta meydana geldi. Rezidansa kiralık ev bakmak için gelen grafiker Soner Elveren’in (42) başına 15. kattan henüz bilinmeyen bir nedenle cam düştü. Camın düştüğünü gören vatandaşlar hemen talihsiz adamın yardımına koşarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elveren’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak geniş çaplı incelemede bulundu.

Elveren’in cansız bedeni, yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Elveren’in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAF 8 Kozan’da yalnız yaşayan Ebubekir Tatar, dün evinde ölü bulundu. Durumundan şüphelenen yetkililer koronavirüs tedbiri kapsamında Tatar’ı evinden vinçle çıkararak mezarlığa defnedilmesini sağladı. Üç gün önce öldüğü anlaşılan Tatar’ın ardından mahalle sakinlerini korona virüs paniği sardı. Mahallenin yetkililer tarafından dezenfekte edilmesine rağmen vatandaşların içi rahat etmedi. Mahalleli ölen şahsın korona virüs şüphesi taşıması ve çevrede oluşan dayanılmaz kokudan şikayetçi olunca, esnaf ve çevredeki ev sakinleri tarafından Arslanpaşa Mahallesi Muhtarı Aydın Çalışkan öncülüğünde toplanıp çamaşır suyu ve temizlik ürünleri alarak mahallelinin ve ASKİ ekiplerinin yardımı ile kaldırımları ve yolları temizledi. Ebubekir Tartar’ı çok sevdiklerini ve vefatına üzüldüklerini kaydeden mahalle sakinleri cenazenin 3 gün evde kalması ile mahallede dayanılmaz bir koku olduğunu ifade ederek dün gelen ekiplerin korona virüs şüphesi olması üzerine cenazenin tedbirler kapsamında vinçle evden çıkarılarak defnedilmesinin mahallede büyük bir korku oluşturduğunu kaydetti. Evde ölü bulunan şahıs sökülen pencereden vinçle çıkarılmıştı. Evde ölü bulunan şahıs sökülen pencereden vinçle çıkarılmıştı. Evde ölü bulunan şahıs sökülen pencereden vinçle çıkarılmıştı. Evde ölü bulunan şahıs sökülen pencereden vinçle çıkarılmıştı. Mahalleyi korkutan cenaze: Kaldırımları çamaşır sularıyla yıkadılar Adana'nın Kozan ilçesinde yalnız yaşayan Ebubekir Tatar'ın evinde ölü bulunduktan sonra koronavirüs şüphesi nedeniyle vinçle çıkarılarak mezarlığa defnedilmesinin ardından mahalle sakinleri Covid-19 paniği yaşadı. Koronavirüs korkusu yaşayan vatandaşlar mahalleyi çamaşır sularıyla yıkadı.



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'Ev bakmaya gidiyordu'

Olayın takipçisi olacaklarını söyleyen Avukat Tuğba Kortun, "Kendisi ev bakmaya gidiyor. Aşağı indiğinde üst kattan cam düşüyor. 15. kattan düşüyor deniyor. Soruşturma devam ediyor sonuna kadar takipçisi olacağız. Kesinlikle tedbirsizlik ve ihmal sonucu oluşan bir olay" ifadelerini kullandı.

Soner Elveren’in yakın arkadaşı Evren Dayıcık, "6 senedir yediğimiz içtiğimiz bir, birlikte çalışıyoruz. Hayat dolu dürüst bir adamdı. Yukarıdan cam nasıl düşebiliyor bilmiyorum ama burada bir ihmal var bu durum belli. Ev bakmak istiyordu iş yerine yakın bir yerde. Bir iki gün de beraber bakıyordum. Hatta birlikte gitmeyi düşündük. O ’ben giderim sıkıntı yok’ dedi, sonra acı haber geldi. Çok iyi bir insan gitti" şeklinde konuştu.