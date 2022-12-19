Gündem Yeniçağ Gazetesi Haber Müdürü Fatih Ergin hafızları hedef aldı Asalaklık adaylığıdır
İSTANBUL

Yeniçağ Gazetesi Haber Müdürü Fatih Ergin hafızları hedef aldı: Asalaklık adaylığıdır

İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ'ın Haber Müdürü Fatih Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hafızlık icazet törenlerine ilişkin skandal ifadeler kullandı. Hafız çocukların bir şey üretemeyeceğini ileri süren Ergin, "Teknoloji çağında hafızlık asalaklık adaylığıdır. Herkesin elinde cep telefonunun olduğu iletişim çağında hafız yetiştirmek, bir şey üretmeden toplumun sırtından geçinecek asalaklar yaratmaktır." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeniçağ Gazetesi Haber Müdürü Fatih Ergin hafızları hedef aldı: Asalaklık adaylığıdır
Yeniçağ Gazetesi Haber Müdürü Fatih Ergin hafızlara hakaret etti.

İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ'ın Haber Müdürü Fatih Ergin, hafızlık icazet törenlerine ilişkin skandal ifadeler kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hafızları hedef alan Ergin, hafız çocukların bir şey üretemeyeceğini ileri sürdü. Ergin, "Teknoloji çağında hafızlık asalaklık adaylığıdır" şeklinde ifadelere yer verdi.

"O ÇOCUK BİR ŞEY ÜRETİP GEÇİNEMEZ"

Ergin'in konuya ilişkin paylaşımı şu şekilde:

Müftülükler hafızlık kursu inşaatına yardım topluyor, tarikatlar görkemli hafızlık icazet törenleri yapıyor. Hafızlık bu çağda neye yarıyor? Teknoloji çağında "hafızlık" asalaklık adaylığıdır. O çocuk bir şey üretip geçinemez. Derdiniz sevapsa cumaları SMA'lılara para toplayın.

"HAFIZ YETİŞTİRMEK ASALAK YARATMAKTIR"

Herkesin elinde cep telefonunun olduğu iletişim çağında hafız yetiştirmek, bir şey üretmeden toplumun sırtından geçinecek asalaklar yaratmaktır. Bu çocuklar insanlık için bir şey üretmeyecek, sadece tarikatların siyaset ve Diyanet'ten geçinme düzenini devam ettirmeye yarayacak.

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