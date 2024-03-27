Yeniden Refah'ın Ankara İl Yönetimi AK Parti'ye geçti

Büyük İstanbul Mitingi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet taktığı, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen Milletvekili Suat Pamukçu, Pendik'te iftar programı katıldı. Pamukçu kendisine yönelik eleştirilere karşı, “Önümüzde bir seçim yok, önümüzde 2028'in provası var. Yeniden Refah Partili kardeşlerime de çağrıda bulunuyorum. Bu seçimi bir beka seçimi olarak düşünsünler ve oylarını ona göre kullansınlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zulmüne bir kapı aralamak bir vebaldir” dedi.