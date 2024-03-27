Yeniden Refah'ın Ankara İl Yönetimi AK Parti'ye geçti

Yeniden Refah Partisi’nde yeni istifalar yaşanıyor.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Başkent’te aralarında il başkanı ve yardımcılarının bulunduğu 22 isim Yeniden Refah Partisi’nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
AK Parti Ankara İl Teşkilatı tarafından düzenlenen Altındağ Kültür Sarayı’nda okul sorumluları iftar programı gerçekleştirildi. Program bitiminde partiye katılım töreni gerçekleştirildi. Yeniden Refah Partisi’nin Ankara İl Başkanı ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu 22 kişi AK Parti’ye katıldı.
AK Parti Ankara Milletvekilleri Fuat Oktay, Fatih Şahin, Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Yeniden Refah Parti’sinden istifa eden partililere rozetlerini taktı.
- Ankara İl Başkanı İsmail Baykal
- Ankara İl Siyasi İşler Başkanı İl Başkan Yardımcısı Haki Güner
- Genel Merkez Eğitim Başkan Yardımcısı Şevket Alakoç
- Genel Merkez Engelliler Koordinasyon Başkan Yardımcı Bülent Akıllı
- Çankaya İlçe Başkanı Muhammed Emre Aktaş
- Altındağ İlçe Başkanı Aydın Ünsal
- Akyurt İlçe Başkanı Muharrem Çukurtarla
- Çamlıdere İlçe Başkanı Ali Ersoy
- Elmadağ İlçe Başkanı Şener Akın
- Haymana İlçe Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Aysı
- Kahramankazan İlçe Başkanı Özgür Özdemir
- Kızılcahamam İlçe Başkanı Vekili Fatih Demirelli
- Mamak İlçe Başkanı Ercan Çetin
- Yenimahalle İlçe Başkanı Aytaç Kılıç
- Polatlı İlçe Başkanı Muzaffer Öztürk
- Ankara İl Teşkilat Başkanı Hüsnü Murat Bilen
- Ankara İl Başkan Yardımcısı Abdullah Akar
- Ankara İl Başkan Yardımcısı Saffet Özen
- Ankara İl Başkan Yardımcısı Uğur Doğan
- Ankara İl Başkan Yardımcısı Fatih Demir
- Ankara İl Başkan Yardımcısı Kemal Kara
- Ankara İl Başkan Yardımcısı Memiş Toprak