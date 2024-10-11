Yenidoğan şebekesi soruşturmasında yeni gelişme: Savcıyı tehdit eden 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlar sonucu çökertilen 'yenidoğan şebekesi'ne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan 25 kişinin salınması için Cumhuriyet Savcısını tehdit edenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Boş yere yoğun bakıma yatırdıkları 12 bebek öldü

İstanbul merkezli bir hastane çetesinin haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olduğu iddia edildi. Tekirdağ Çorlu'da İstanbul'da ise Bağcılar, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki özel hastanelerde boş yere yoğun bakım ünitesinde yatırılan ve ihmal edilen 12 bebeğin öldüğü öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çalışmada, özel hastanede dünyaya gelen ya da başka hastanelerden buralara sevk edilen yenidoğan bebeklerin gereksiz yere yoğun bakım ünitelerine yatırıldığı tespit edildi.

Sağlık çalışanlarından 1 milyar TL'lik vurgun

Yoğun bakım ünitelerinin dolu gözükmesi için hastanede kalması bile gerekmeyen bebeklerin hayatının hiçe sayıldığı öne sürüldü. Bebeklerin 14 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tutulduğu, buradaki işlemlerin de SGK'ya fatura edildiği tespit edildi. Bu süre içinde ihmal edilen ve yeterli bakım göremeyen bebeklerin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Tam donanımlı hastanelerin yoğun bakım üniteleri bomboş olduğu halde bebeklerin doktor bile bulunmayan hastanelere yönlendirildiği tespit edildi.

Sağlık çalışanlarının 1 milyar TL'lik vurgu yaptığı iddia edildi. Akademisyenlerden oluşan heyetin konuyla ilgili raporu tamamladığı ve iddianame dosyasına girdiği öğrenilirken 25 sağlık çalışanın tutuklandığı, soruşturmanın da genişletilerek sürdüğü kaydedildi.

Savcıyı tehdit edenler gözaltına alındı

Öte yandan soruşturmada yeni bir gelişme de yaşandı.

Bebekleri özel hastanelerin yenidoğan servislerine yönlendirerek, haksız kazanç elde eden ve bebeklerin ölümüne neden olan çeteye operasyon yapan savcı makamında ölümle tehdit edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda yeni doğan çetesi olarak bilinen kişilere yönelik yürütülen soruşturmada tutuklu yargılanan kişilerin salınması amacıyla; cumhuriyet savcısını tehdit edenlerin tespiti için alınan kayıtlar soruşturma dosyasına girdi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri savcının kişisel bilgilerine ulaşan şahısların da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.







