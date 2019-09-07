Yenikapı'daki hizmet araçlarını görüntüleyen Tvnet ekibine çirkin saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, aralarında kamyonet ve kamyonların da olduğu çok sayıda hizmet aracını ‘israf’ gerekçesiyle Yenikapı meydanına topladı. Bölgeye giden basın mensupları, söz konusu hizmet araçlarını görüntüleyerek gelişmeleri kamuoyuna aktardı.

Üzerine yürüdüler

Yenikapı’daki şovun 3. gününde son durumu aktarmak üzere kayda girmeye hazırlanan Tvnet ekibi, sözlü saldırıya uğradı.

Uzakta da kayıt aldırmadılar

Tvnet muhabirinin ve kameramanın üzerine yürüyen şahıslar, hizmet araçlarının görüntülenmesine izin vermedi. Ekibin, uzak bir noktada yayın yapma girişimi de yine aynı kişiler tarafından engellendi.

Basın mensuplarına hakaret ve küfürlerin yağdırıldığı o anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.