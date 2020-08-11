Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz oldu: İlk seçimde iktidar olacağız

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, kurduğu Yenilik Partisi’nin genel başkanı seçildi. Yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yılmaz, Merkez Başkanlık Kurulu yönetim kadrosunun bu hafta içinde belirlenip kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Yenilik Partisi’nin parti tüzüğüne her kademe için yüzde 50 kadın erkek eşitliği konulduğunu, ayrıca gençlerin en önde olacağını belirten Yılmaz, "Yenilik Partisi kadın ve gençlik devrimi yaparak ilk seçimde iktidar olacaktır." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Öztürk Yılmaz’ın Yenilik Partisi’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na sunuldu

GÜNDEM Öztürk Yılmaz'dan yeni parti sinyali

GÜNDEM CHP'li eski vekil Yılmaz'dan 9 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'na mesaj: Ugudugu rejimi bile CHP'den daha demokrat

"Partimiz halk hareketine dönüşecek"

İl ve ilçe teşkilatlarını ocak ayı itibarıyla tamamlayıp seçime girme yeterliliği kazanacaklarını kaydeden Yılmaz, partisinin ülke çapında bir halk hareketine dönüşeceğini savundu. Yılmaz, "Bu çerçevede kısa bir süre içerisinde eşimle birlikte Anadolu'nun en ücra köşesinden bu uyanış ve dirilişin fitilini ateşleyeceğiz. Ya başaracağız ya başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNDEM Öztürk Yılmaz'dan yeni parti sinyali

OYNAT 00:57 Öztürk Yılmaz: CHP yenile yenile milleti ruh hastası etti CHP eski milletvekili Öztürk Yılmaz, CNNTürk'te katıldığı programda Kılıçdaroğlu yönetimini sert bir dille eleştirdi. Yılmaz CHP'nin Kılıçdaroğlu döneminde 9 seçim kaybettiğine dikkat çekerek, 'Yenile yenile milleti ruh hastası ettiler. Bunlar değişmeden sonuç değişmez' dedi. BiP'te paylaş

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"Ugudugu rejimi bile CHP'den daha demokrat"

Yılmaz daha önce yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybettiğini ve her kaybettiğinde güçlendiğini belirterek, "Maputo rejimi bile, Ugudugu'daki rejim bile bu partideki demokrasiden daha fazla demokrat" demişti. Bu zamana kadar tiyatro oynandığını belirten Yılmaz, "Türkiye'ye yenilik lazım. Bunu ancak cesur insanlar, canı yananlar yapabilir'' ifadelerini kullanmıştı.



