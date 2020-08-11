Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz oldu İlk seçimde iktidar olacağız
POLİTİKA

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz oldu: İlk seçimde iktidar olacağız

CHP eski milletvekili Öztürk Yılmaz, 20 Temmuz'da kurduğu Yenilik Partisi’nin, 9 Ağustos'ta yapılan Kurucular Kurulu ilk toplantısında oy birliğiyle genel başkanı seçildi. Yılmaz yaptığı açıklamada Anadolu'da kısa sürede dirilişin fitilini ateşleyeceklerini ve ilk seçimde iktidar olacaklarını belirterek, "Ya başaracağız ya başaracağız" dedi. Yılmaz, daha önce yaptığı açıklamada CHP'nin Kılıçdaroğlu döneminde dokuz seçim kaybettiğine dikkat çekerek, "Yenile yenile milleti ruh hastası ettiler. Bunlar değişmeden sonuç değişmez" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Merkezi AA
CHP eski milletvekili Öztürk Yılmaz
CHP eski milletvekili Öztürk Yılmaz

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, kurduğu Yenilik Partisi’nin genel başkanı seçildi. Yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yılmaz, Merkez Başkanlık Kurulu yönetim kadrosunun bu hafta içinde belirlenip kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

  • Yenilik Partisi’nin parti tüzüğüne her kademe için yüzde 50 kadın erkek eşitliği konulduğunu, ayrıca gençlerin en önde olacağını belirten Yılmaz, "Yenilik Partisi kadın ve gençlik devrimi yaparak ilk seçimde iktidar olacaktır." ifadelerini kullandı.

Öztürk Yılmaz’ın Yenilik Partisi’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na sunuldu
GÜNDEM
Öztürk Yılmaz’ın Yenilik Partisi’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na sunuldu

Öztürk Yılmaz'dan yeni parti sinyali
GÜNDEM
Öztürk Yılmaz'dan yeni parti sinyali

CHP'li eski vekil Yılmaz'dan 9 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'na mesaj: Ugudugu rejimi bile CHP'den daha demokrat
GÜNDEM
CHP'li eski vekil Yılmaz'dan 9 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'na mesaj: Ugudugu rejimi bile CHP'den daha demokrat

"Partimiz halk hareketine dönüşecek"

İl ve ilçe teşkilatlarını ocak ayı itibarıyla tamamlayıp seçime girme yeterliliği kazanacaklarını kaydeden Yılmaz, partisinin ülke çapında bir halk hareketine dönüşeceğini savundu. Yılmaz, "Bu çerçevede kısa bir süre içerisinde eşimle birlikte Anadolu'nun en ücra köşesinden bu uyanış ve dirilişin fitilini ateşleyeceğiz. Ya başaracağız ya başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk Yılmaz'dan yeni parti sinyali
GÜNDEM
Öztürk Yılmaz'dan yeni parti sinyali

Öztürk Yılmaz: CHP yenile yenile milleti ruh hastası etti
OYNAT 00:57
Öztürk Yılmaz: CHP yenile yenile milleti ruh hastası etti
CHP eski milletvekili Öztürk Yılmaz, CNNTürk'te katıldığı programda Kılıçdaroğlu yönetimini sert bir dille eleştirdi. Yılmaz CHP'nin Kılıçdaroğlu döneminde 9 seçim kaybettiğine dikkat çekerek, 'Yenile yenile milleti ruh hastası ettiler. Bunlar değişmeden sonuç değişmez' dedi.

"Ugudugu rejimi bile CHP'den daha demokrat"

Yılmaz daha önce yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybettiğini ve her kaybettiğinde güçlendiğini belirterek, "Maputo rejimi bile, Ugudugu'daki rejim bile bu partideki demokrasiden daha fazla demokrat" demişti. Bu zamana kadar tiyatro oynandığını belirten Yılmaz, "Türkiye'ye yenilik lazım. Bunu ancak cesur insanlar, canı yananlar yapabilir'' ifadelerini kullanmıştı.


Abone Ol Google News
İyi ki varsın Eren

İyi ki varsın Eren

Şehit Eren Bülbül, mezarı başında dualarla anıldı.
Korsan taksicilerden yeni yöntem

Korsan taksicilerden yeni yöntem

​Aylık 10 bin lira ilanıyla çalışacak şoför arıyorlar...
Bundan taviz vermeyiz

Bundan taviz vermeyiz

​Bakan Çavuşoğlu'ndan net Doğu Akdeniz mesajı.

O sene bu sene

O sene bu sene

Müjdeli haber geldi, Fenerbahçe atağa geçti.

Benim hatamı yapmayın

Benim hatamı yapmayın

​Fenerbahçeli eski futbolcu koronavirüse yakalandı
14 ile yağış uyarısı

14 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Yeni bir<br>felaket önlendi

Yeni bir
felaket önlendi

​Dere kenarında yapılan ıslahlar sonuç verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.