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Gündem CHPli eski vekil Yılmazdan 9 seçim kaybeden Kılıçdaroğluna mesaj Ugudugu rejimi bile CHPden daha demokrat
POLİTİKA

CHP'li eski vekil Yılmaz'dan 9 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'na mesaj: Ugudugu rejimi bile CHP'den daha demokrat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay konuşmasında, "Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" şeklinde bir ifadesi olduğu hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybettiğini ve her kaybettiğinde güçlendiğini söyledi. "Maputo rejimi bile, Ugudugu'daki rejim bile bu partideki demokrasiden daha fazla demokrat" diyen Yılmaz, bu zamana kadar tiyatro oynandığını öne sürdü. Yılmaz, "Türkiye'ye yenilik lazım. Bunu ancak cesur insanlar, canı yananlar yapabilir'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz.
Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz.

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Türkiye'ye yenilik lazım. Bunu ancak cesur insanlar, canı yananlar yapabilir" dedi.

  • Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 20 Temmuz itibariyle Yenilik Partisini kurduklarını belirterek, kuruluşundan beri TBMM'deki ilk basın toplantısını gerçekleştirdiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay konuşmasında, "Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" şeklinde bir ifadesi olduğu hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybettiğini ve her kaybettiğinde güçlendiğini söyledi.

"Maputo rejimi bile, Ugudugu'daki rejim bile bu partideki demokrasiden daha fazla demokrat" diyen Yılmaz, bu zamana kadar tiyatro oynandığını öne sürdü.

Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun, "dostlarım" dediği kişilerin de kim olduğunun belli olduğunu iddia ederek, "Edirne sınırının diğer tarafındaki dostlardan bahsediyor. Onların Türkiye'deki taşeronlarından bahsediyor" diye konuştu.

Partilerin aynılaştığını ve yeni bir çıkış olması gerektiğini ifade eden Yılmaz, bundan sonra hiçbir şeyin aynı olmayacağını dile getirdi.

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Öztürk'ün kurduğu 'Yenilik Partisi'

Partinin 48 kurucu üyesinden 19'unun kadın olduğunu vurgulayan Yılmaz, kadın ve gençlerin partinin en önemli unsuru olacağını belirtti. Öztürk Yılmaz, partisinin ambleminin "Y" harfi üzerine işlenmiş, kanatlarında ay yıldız taşıyan bir albatros olduğuna dikkati çekti.

Atatürk, Türk bayrağı, Türk milleti ve ülkenin üniter yapısıyla sorunu olmayanların partide bulunacağını anlatan Yılmaz, din, inanç, mezhep, etnik ve kültürel farklılıklara da mutlaka saygı duyulacağının altını çizdi.

Yılmaz, partinin yeni yüzlerden oluştuğunu dile getirerek, milli iradeyi ve kurumsal demokrasiyi destekleyeceklerini bildirdi. Haksızlık ve hukuksuzluğa karşı adaletin savunuculuğunu yapacaklarını ifade eden Yılmaz, nefret diline karşı sevgi ve hoşgörüyü savunacaklarını söyledi.

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"Teşkilatlanmaya geçiyoruz"

Kurban Bayramı sonrası teşkilatlanmaya geçeceklerini belirten Yılmaz, "Tek tek, köy köy, kasaba kasaba eşimle bütün Anadolu'yu gezeceğiz. Gerçekten bu ülkeye canını verebilecek, ülkesi için kalbi atan insanları seçeceğiz. Değişim artık böyle olur. Koltuk isteyenlerle değişim olmaz" dedi.

Düzenin adaletsiz olduğunu savunan ve bu nedenle düzenin değişmesi gerektiğini ileri süren Yılmaz, "Türkiye'ye yenilik lazım. Bunu ancak cesur insanlar, canı yananlar yapabilir. Cesareti olmayanlar, korkaklar, dönekler, fırıldaklar hiçbir şeyi başaramaz" değerlendirmesinde bulundu.

Partisinin Türkiye'de tek alternatif olacağını savunan Yılmaz, kendilerini eleştirenlerin aynaya bakmasını istedi.

Yılmaz, hazırladıkları programın milli bir uyanış programı olduğunu belirterek, bugün saat 18.00 itibariyle partilerinin internet sitesinden üye kaydına başlayacaklarını bildirdi.

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