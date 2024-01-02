Dünya ülkeleri, Batı sistemine alternatif yapılara her gün daha fazla ilgili gösteriyor. 2024 BRICS Dönem Başkanlığı görevini devralan Rusya’nın Devlet Başkanı Putin, 30 ülkenin iş birliği örgütüne katılmak için beklediğini belirtti. Rus lider, uluslararası alanda BRICS’in otoritesinin ve gücünün artığını da vurguladı.