Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener
YSK Başkanı Ahmet Yener yerel seçim takvimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Yener seçime hangi partilerin katılacağını açıkladı.
Bu kapsamda yerel seçime 36 siyasi parti katılacak.
Yener'in açıklamaları şu şekilde;
1 Ocak itibariyle seçim takvimimiz başladı. 31 Mart'taki seçimin tüm partilere ve seçmene hayırlı olmasını diliyorum.
İlan edilen takvim uyarınca YSK toplantıda 31 Mart'taki seçime katılacak partileri tespit etti. Tespit edilen partiler
Adalet Birlik Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan, Bağımsız Türkiye Par. Büyük Birlik, CHP, DSP, Demokrat, Emek, Gelecek, Genç, Güç Birliği, Hak ve Özgürlükler, Halkın Kurtuluşu, Hür dava Partisi, Memleket Partisi, MHP, Milli Yol Partisi, Saadet, Sol, TİP.
#Yerel Seçim
#YSK
#AK Parti
35 dakika önce