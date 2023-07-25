Yerinde Dönüşüm Projesine yoğun ilgi: Sekiz günde başvuru sayısı 100 bini aştı

Deprem bölgesindeki şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için 17 Temmuz'da başlatılan yerinde dönüşüm projesi yoğun ilgi gördü.
Ev ve işyerlerini Bakanlık denetimiyle yerinde yapma fırsatına kavuşan depremzedeler, 500 bin lira hibe ve 800 bin liraya kadar da kredi desteği sağlayan projeye büyük ilgi gösterdi.
Yerinde dönüşüm projesi hakkında paylaşımda bulunan Özhaseki,
"Deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak 'Yerinde Dönüşüm' projemize 8. günde başvuru sayısı 100 bini buldu"
dedi.
"Bu müracaatların 86 bin 833’ü konut ve 13 bin 167’si iş yeri şeklinde gerçekleşti"
açıklamasını yapan Özhaseki
mesajını verdi.
"Şehirlerimizi güvenli bir şekilde inşa ederek eski canlılığına hep birlikte kavuşturacağız"
açıklamasında bulundu.
Gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getiren Özhaseki, geçtiğimiz günlerde proje için
"Ne kadar doğru bir adım attığımızın ve ne kadar doğru bir proje uyguladığımızın en somut göstergesidir. El ele vererek sağlam ve güvenli yuvalarımızı inşallah birlikte inşa edeceğiz.”
açıklamasında bulunmuştu.
‘Yerinde Dönüşüm’ projesine başvuruları e-Devlet üzerinden yapan vatandaşlar, Çağrı Merkezi ALO 181’den proje hakkında detaylı bilgi alabilecekler.