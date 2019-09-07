Gündem Yerli cruise füzesinden tam isabet
POLİTİKA

Yerli cruise füzesinden tam isabet

Türkiye’nin beton delici özelliğe sahip seyir (cruise) füzesi SOM-B2, ilk atış denemesinden tam not aldı. SOM-B2 füzesi, 660 kg ağırlığı ve hedefi nokta hassasiyetinde vuruşuyla sınıfının en iyilerinden biri gösteriliyor. TÜBİTAK SAGE tarafından TSK için geliştirilen füzenin 250 kilometrenin üzerinde menzili bulunuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TÜBİTAK- SAGE’nin SOM-B2 dışında, su üstü hareketli hedefleri vurmak için SOM-C1 ile SOM-C2, ayrıca güdüm kitiyle kullanılacak sığınak delici-nüfuz edici bombalar SARB-83 ile SERT-82 gibi projeleri devam ediyor.
TÜBİTAK- SAGE’nin SOM-B2 dışında, su üstü hareketli hedefleri vurmak için SOM-C1 ile SOM-C2, ayrıca güdüm kitiyle kullanılacak sığınak delici-nüfuz edici bombalar SARB-83 ile SERT-82 gibi projeleri devam ediyor.

TÜBİTAK-SAGE imzalı akıllı bir füze daha başarıyla denendi. Kurumun uzun süredir üzerinde çalıştığı beton delici özelliğe sahip seyir (cruise) füzesi SOM-B2, ilk atış testinden tam not aldı. Türkiye’nin ilk seyir füzesi SOM’un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu olan SOM-B2, 660 kg ağırlığı ve hedefi nokta hassasiyetle vuruşuyla sınıfının en iyilerinden biri olarak gösteriliyor.

SOM-B2

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SOM-B2, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor.

Füzenin menziline ilişkin bilgi verilmedi ancak benzer özelliklere sahip SOM-A’nın 250 km’nin üzerinde menzili bulunuyor. Delici harp başlığına ek olarak Küresel Konumlama Sistemi (KKS), Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS), Yeryüzü Referanslı Navigasyon Sistemi (YRNS), Kızılötesi Görüntülemeli Arayıcı ve Otomatik Hedef Algılama (OHA) gibi donanımlara sahip SOM-B2, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor.

Sıra füzede
GÜNDEM
Sıra füzede
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