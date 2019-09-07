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POLİTİKA

Sıra füzede

Rusya'dan alınan S-400 uzun menzilli bölge hava savunma ve füze sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkiyatına 10 gün önce başlandı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
S-400 uzun menzilli bölge hava savunma ve füze sistemi
S-400 uzun menzilli bölge hava savunma ve füze sistemi

Sistem, demonte olarak Rus askeri kargo uçaklarıyla Mürted Üssü'ne getiriliyor. Yaklaşık 1 ay süreceği açıklanan sevkiyatın tamamlanmasıyla birlikte Rusya, Türkiye ile imzaladığı sözleşmenin gereklerini yerine getirmiş olacak. Taşınmasında hassasiyet gereken füzelerin deniz yoluyla getirilmesi bekleniyor. Bu ay sonuna dek ilk iki batarya için süreç tamamlanacak. Teslimat ve montaj işlemleri devam ederken S-400 filosunda görev alacak Hava Kuvvetleri personelinin eğitimi de Rusya'nın Gatchina kentinde sürüyor.

İkinci batarya S-400'ün de hazır hale gelmesiyle birlikte Hava Kuvvetleri uhdesinde kurulan 1. Filo'nun teçhizatı hazır durumda olacak. Dost-düşman tanıma sistem yazılımının millileştirilmesi, sistem radarına bölgesel verilerin girilmesi gibi işlemlerin ardından harekât kabiliyeti kazandırılacak S-400'ler Nisan 2020 itibariyle devreye alınacak.

S-400 eğitimi başladı
DÜNYA
S-400 eğitimi başladı
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