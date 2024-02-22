Yerli ve milli olan her şeye düşman kesildiler: KAAN ilk kez uçtu muhalif medya kör sağır ve dilsiz kaldı

Türkiye, son yıllarda savunma sanayi alanında önemli başarılar elde etti. Yerli ve milli projelerle geliştirilen savunma sistemleri, ülkenin teknolojik bağımsızlığını güçlendirmenin yanı sıra ve ulusal güvenliğini de artırıyor. Yerli üretim olanaklarıyla tasarlanan savaş uçakları, insansız hava araçları ve savunma sistemleri, Türkiye'yi dünyada kendi savunma ihtiyaçlarını karşılayan güçlü bir aktör haline getirdi.
Ancak Türkiye'nin imza attığı başarıları ideolojik sebeplerle bir türlü benimseyemeyen muhalif medya yine sınıfta kaldı. Dün ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştiren KAAN, muhalif medyada ağır sansüre uğradı.
Milli Muharip Uçak KAAN ilk kez havalandı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen Milli Muharip Uçak KAAN, beklenen ilk uçuşunu dün gerçekleştirdi. Ankara'da gerçekleşen 13 dakikalık uçuş sonrasında başarıyla üssüne dönen KAAN, milli savunma sanayisinin önemli bir kilometre taşını oluşturdu.
Muhalif medya görmezden geldi
KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, dünyada bir takım ülkelerde olduğu gibi Türkiye'deki bazı kesimler arasında memnuniyetsizlik meydana getirdi.
Tarihi uçuş Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşatırken muhalif kamuoyuna hitap eden gazete ve haber siteleri ise yerli savaş uçağı KAAN'ın ilk uçuşuna dair birinci sayfadan herhangi bir haber yapmamayı tercih etti.