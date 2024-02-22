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Yerli ve milli olan her şeye düşman kesildiler: KAAN ilk kez uçtu muhalif medya kör sağır ve dilsiz kaldı

Yerli ve milli olmayı bir türü başaramayan muhalif medya Türkiye'nin geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın dün başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği ilk uçuşuna da 'kör' kaldı.

15:48 - 22/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:06 - 22/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Muhalefet medyası yerli savaş uçağı KAAN'ın ilk havalanışını haberleştirmedi.
Muhalefet medyası yerli savaş uçağı KAAN'ın ilk havalanışını haberleştirmedi.

Türkiye, son yıllarda savunma sanayi alanında önemli başarılar elde etti. Yerli ve milli projelerle geliştirilen savunma sistemleri, ülkenin teknolojik bağımsızlığını güçlendirmenin yanı sıra ve ulusal güvenliğini de artırıyor. Yerli üretim olanaklarıyla tasarlanan savaş uçakları, insansız hava araçları ve savunma sistemleri, Türkiye'yi dünyada kendi savunma ihtiyaçlarını karşılayan güçlü bir aktör haline getirdi.


Ancak Türkiye'nin imza attığı başarıları ideolojik sebeplerle bir türlü benimseyemeyen muhalif medya yine sınıfta kaldı. Dün ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştiren KAAN, muhalif medyada ağır sansüre uğradı.





Milli Muharip Uçak KAAN ilk kez havalandı


Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen Milli Muharip Uçak KAAN, beklenen ilk uçuşunu dün gerçekleştirdi. Ankara'da gerçekleşen 13 dakikalık uçuş sonrasında başarıyla üssüne dönen KAAN, milli savunma sanayisinin önemli bir kilometre taşını oluşturdu.



Muhalif medya görmezden geldi


KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, dünyada bir takım ülkelerde olduğu gibi Türkiye'deki bazı kesimler arasında memnuniyetsizlik meydana getirdi.


Tarihi uçuş Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşatırken muhalif kamuoyuna hitap eden gazete ve haber siteleri ise yerli savaş uçağı KAAN'ın ilk uçuşuna dair birinci sayfadan herhangi bir haber yapmamayı tercih etti.


Türkiye'nin milli gururu KAAN'a dair üç maymunu oynayan muhalif medya organları arasında
Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Evrensel, Yeni Mesaj, Yeni Asya
ve
Korkusuz
gibi gazeteler yer aldı.

Milli Muharip Uçak üretilmeye başlandığında ilk parçası ile ilgili
'Kalorifer peteğine benziyor'
cümlesiyle haber yapan Cumhuriyet, KAAN'ın uçuşuna dair hiçbir haber yayınlanmazken,
Evrensel
ve
Birgün
de KAAN ile ilgili tarihi gelişmeyi görmezden gelerek haberleştirmedi.

Sözcü Gazetesi
de KAAN'ın ilk uçuşuna bugünkü baskısında yer vermedi.

Fondaş medyada 'KAAN' hazımsızlığı
Fondaş medyada 'KAAN' hazımsızlığı

Türkiye'nin savunma sanayisinde kat ettiği mesafe dünyada parmak ısırtırken, CHP yandaşlarını yine rahatsız etti. Her projeye bir kulp takan muhalefet yandaşları bu kez de KAAN'ı hedef aldı. Bu rahatsızlığın son örneğini Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek sergiledi. Sözcü TV yayınında Türkiye'nin yerli ve milli projelerini hedef alan CHP yandaşı Deniz Zeyrek, "KAAN'ı AK Parti falan yapmadı. TUSAŞ'ı AK Parti kurmadı. ASELSAN'ı, HAVELSAN'ı AK Parti kurmadı. TOGG işte... Özel sektör bir araya gelmiş bir otomobil fabrikası kurmuş, sağdan soldan tasarım, motor şunu bunu almış otomobil üretiyor. Öyle bir hava yaşattılar ki sanki TOGG devletin otomobili." diyerek AK Parti iktidarı zamanında yapılan projelerden duyduğu hazımsızlığı gözler önüne serdi.

#KAAN
#Sözcü
#Cumhuriyet
#Savunma sanayi
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