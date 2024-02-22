Yerli ve milli olan her şeye düşman kesildiler: KAAN ilk kez uçtu muhalif medya kör sağır ve dilsiz kaldı

Türkiye'nin savunma sanayisinde kat ettiği mesafe dünyada parmak ısırtırken, CHP yandaşlarını yine rahatsız etti. Her projeye bir kulp takan muhalefet yandaşları bu kez de KAAN'ı hedef aldı. Bu rahatsızlığın son örneğini Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek sergiledi. Sözcü TV yayınında Türkiye'nin yerli ve milli projelerini hedef alan CHP yandaşı Deniz Zeyrek, "KAAN'ı AK Parti falan yapmadı. TUSAŞ'ı AK Parti kurmadı. ASELSAN'ı, HAVELSAN'ı AK Parti kurmadı. TOGG işte... Özel sektör bir araya gelmiş bir otomobil fabrikası kurmuş, sağdan soldan tasarım, motor şunu bunu almış otomobil üretiyor. Öyle bir hava yaşattılar ki sanki TOGG devletin otomobili." diyerek AK Parti iktidarı zamanında yapılan projelerden duyduğu hazımsızlığı gözler önüne serdi.