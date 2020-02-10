Gündem Yeşim Meltem Şişli İBBdeki görevinden istifa etti
İSTANBUL

Yeşim Meltem Şişli İBB’deki görevinden istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSMEK'te başörtülü kadınlara aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında soruşturma açılmıştı. Yeşim Meltem Şişli bugün İBB'deki görevinden istifa etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli istifa etti.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli istifa etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli görevinden istifa etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nın Yeşim Meltem Şişli’nin istifasını kabul ettiği belirtildi.

Ahlaksız kadın
GÜNDEM
Ahlaksız kadın

İSMEK'in eski kadın bölge sorumlularından Yeşim Meltem Şişli'ye suç duyurusu
OYNAT 02:39
İSMEK'in eski kadın bölge sorumlularından Yeşim Meltem Şişli'ye suç duyurusu
İSMEK'in eski 20 kadın bölge sorumlusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulundu. İşten çıkarılan İSMEK bölge sorumlularından Sümeyra Sağlam, 'Adı geçen hanımefendi, 'siz bu işleri nasıl yapıyorsunuz?' dedi, biz de 'belediye araç vermiyor, kendi araçlarımızı kullanıyoruz' dedik. Bize 'bu paraya bu iş mi yapılır, bu parayla otobüse, minibüse nasıl biniyorsunuz, başörtülerinizle otobüse, minibüse in bin terlemiyor musunuz? Zor olmuyor mu?' dedi, hatta 'kokuyorsunuz' bunu bile söyleyebildi. Biz inanamadık. Duyduğumuz cümlelere biz inanmadık' diye konuştu.


İstifa etti

İstifa etti

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