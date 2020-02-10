Yeşim Meltem Şişli İBB’deki görevinden istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli görevinden istifa etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nın Yeşim Meltem Şişli’nin istifasını kabul ettiği belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli görevinden istifa etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nın Yeşim Meltem Şişli’nin istifasını kabul ettiği belirtildi.
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