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İSTANBUL TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Yetkili servisiz"diyerek beyaz eşya çalan şüpheliler adliyeye sevk edildi

'Yetkili servisiz' diyerek beyaz eşya çalan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İstanbul'da kendilerini yetkili servis elemanı gibi tanıtıp, tamire götüreceklerini söyleyerek aldıkları beyaz eşya ve televizyonları çalan çete üyesi 3'ü kadın 1'i çocuk 29 kişi adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı operasyonda dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 1'i çocuk 29 kişi gözaltına alındı.
İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı operasyonda dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 1'i çocuk 29 kişi gözaltına alındı.

İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda organize bir şekilde dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 1'i çocuk 29 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin depo olarak kullandıkları adreslere yapılan aramalarda yüzlerce çalıntı beyaz eşya ve televizyon ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin üzerinde bilinen televizyon ve beyaz eşya markalarının armalarını yapıştırdıkları 6 servis aracına da el konuldu.

Polis yöntemlerini ortaya çıkardı

  • Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonun ardından dolandırıcılık çetesinin izlediği yöntem de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin 444'lü numaralar alarak kendilerini yetkili servis olarak tanıttıkları, internet üzerinden arama motorlarında ilk sırada kendilerinin çıkmasını sağladıkları öğrenildi.

DHA
İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda organize bir şekilde dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 1'i çocuk 29 kişi gözaltına alınmıştı.

Kendilerini arızalanan makineleri için arayanların evlerine servis araçlarıyla giden şüphelilerin, "Makineniz burada olmaz. Servise götüreceğiz." diyerek beyaz eşyayı yanlarına alarak ortadan kayboldukları öğrenildi.

Şüphelilerin bazı olaylarda mağdurların makinesinin eski olması durumunda "Ana kart değişecek." "Motoru değişecek." gibi bahanelerle para alarak oradan ayrıldıkları belirlendi.

DHA
Şüphelilerin depo olarak kullandıkları adreslere yapılan aramalarda yüzlerce çalıntı beyaz eşya ve televizyon ele geçirildi.

Çete liderleri kod adı kullanıyormuş

Dolandırıcılık şebekesinin liderliğini "Arap" kod adlı Devran T. ile "Halo" kod adlı Ali R.S.'nin yaptığı öğrenildi. İki şüphelinin de hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından çok sayıda polise geliş kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Ele geçen beyaz eşyalar sahiplerine verilecek

  • Şüphelilere ait iki ayrı depoda yüzlerce çalıntı beyaz eşya ve televizyon ele geçirildi. Bahçelievler, Genç Osman sokak üzerinde bulunan depoda bulunan eşyaların sayımının devam ettiği, seri numaralarının tespitinin ardından sahiplerine teslim edilmeye başlayacağı öğrenildi. Şubedeki işlemlerinin ardından 28 şüpheli ve yaşı küçük bir şüpheli çocuk şubeden adliyeye sevk edildi.

DHA
Kendilerini arızalanan makineleri için arayanların evlerine servis araçlarıyla giden şüphelilerin, 'Makineniz burada olmaz. Servise götüreceğiz' diyerek beyaz eşyayı yanlarına alarak ortadan kayboldukları öğrenildi.

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