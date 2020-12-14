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Gündem Yılbaşında kısıtlama 3 gün mü olacak?
ANKARA

Yılbaşında kısıtlama olacak mı: Yılbaşında kısıtlama 3 gün mü olacak?

Yılbaşında kısıtlama 3 gün mü olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan kabinenin gündemi Kovid-19 ile ilgili milyonların beklediği kira düzenlemesi olacak. Diğer başlıklar Cuma gününe denk gelen yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla birleştirilip birleştirilmeyeceği ve uzaktan eğitimin durumu olacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu kira düzenlemesine ilişkin ilk işareti vererek bugünkü toplantıyı işaret etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu kira düzenlemesine ilişkin ilk işareti vererek bugünkü toplantıyı işaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinenin ana gündem maddesi milyonların dikkatle beklediği kiralarla ilgili yapılacak düzenleme olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yapılması planlanan düzenlemeyle ilgili bir sunum yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu kira düzenlemesine ilişkin ilk işareti vererek bugünkü toplantıyı işaret etmişti.

Kısıtlamalar kalkacak
GÜNDEM
Kısıtlamalar kalkacak

YILBAŞI VE AŞI TAKVİMİ

  • Kabinenin bir diğer önemli başlığı ise, 1 Ocak Cuma günü olan yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile birleştirilip birleştirilmeyeceği olacak. Koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlerin masaya yatırılacağı toplantıda, Çin’den bu hafta getirilmesi planlanan aşının incelenme ve daha sonra vatandaşa uygulama süreci de masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, vaka sayılarının yanı sıra hastanelerin durumu ve alınan tedbirlerin etkileriyle ilgili bir sunum yapması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinenin ana gündemi, milyonların dikkatle beklediği kiralarla ilgili yapılacak düzenleme olacak. Cuma günü olan yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile birleştirilip birleştirilmeyeceğine de karar verilecek.

56 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul trafiği kilit: Yoğunluk yüzde 65'e çıktı
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Salgını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak.
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Yasak öncesi İstanbul'da trafik durma noktasına geldi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.15 sıralarında yoğunluk yüzde 65'e çıktı.
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Hafta sonları sokağa çıkma yasağı Cuma günleri saat 21:00’de başlıyor. Yani bu hafta da sokak kısıtlaması 11 Aralık 2020 Cuma günü saat 21:00’de başlayacak ve tüm hafta sonu devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 14 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 05:00’te sona erecek.
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Bu süreler kapsamında bazı işletmeler belirli saatler aralığında açık olabilecek. Bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve fırınların belirli saatler arasında gerçekleştirecekleri satıştan vatandaşlar da yürüme mesafesiyle sınırlı olmak koşuluyla faydalanabilecekler.
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Ancak 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlama günlerinde de sadece kendileri için belirlenen saatlerde dışarı çıkabilecekler. Bu saatler 65 yaş ve üstü için 10:00-13:00 saatleri arası 20 yaş altı için 13:00-16:00 saatleri arası.
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56 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul trafiği kilit: Yoğunluk yüzde 65'e çıktı
Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'nde trafik durma noktasına geldi. Sokağa çıkma yasağına saatler kala yoğunluk yüzde 65'lere kadar yükseldi.


UZAKTAN EĞİTİM SÜRECEK Mİ?

4 Ocak 2021’de başlanılması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda, vaka sayıları nedeniyle uzaktan eğitim sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı ve yarı yıl tatilinin erkene çekilip çekilmeyeceğine de karar verilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve devam eden uzaktan eğitim süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını kabine üyelerine anlatacak.

İçişleri Bakanlığı, yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin merak edilen soruları yanıtladı
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Bakanlığın resmi internet sitesinde yer verilen bilgilere göre, ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası gençler, sadece şehirler arası toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilecek.
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Bunun dışında 20 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında ebeveynleri, veli veya vasisinin bulunması şartıyla herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.
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Apartman ve sitelerin temizlik, ısınma gibi işlerini yerine getiren görevliler, apartmansite yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergahıyla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
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Evcil hayvan satışı yapan iş yeri sahipleri de muaf <br> <br> Evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları, iş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında iş yerlerine gidip gelmeleri sırasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Bu muafiyet ilgili kişilerin ikametleri ile iş yeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak. Hafta sonlarında belirtilen saatler arasında, bu iş yerlerinde sadece hayvanların günlük bakım ve beslenmeleri yapılabilecek, ticari faaliyette bulunulamayacak.
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Yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak üzere at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar da sadece bu işleri yapmak ve ikametleriyle yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarına dahil olmayacak.
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Yaptıkları işin doğası gereği iş yerlerinin kapalı olması gereken zaman içerisinde çalışması gereken haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlama yapan firmalarda görevli olanlar, bu durumu belgelemek ve sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergahlarda kalmak kaydıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
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Çevrim içi satış firmaları 10.00-00.00 arasında dağıtım yapabilecek Vatandaşların dışarıya çıkma ihtiyacınızorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan çevrim içi (on-line) satış firmaları, hafta içi ve hafta sonu 10.00-00.00 saatleri arasında servisdağıtım yapabilecek. Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerler de hafta içi ve hafta sonlarında 20.00-00.00 saatleri arasında paket servis hizmeti verebilecek.
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Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde servisdağıtım faaliyetlerinde olanlar bu durumu belgelemek ve sadece yaptıkları işle ilgili güzergahlarla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
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İnşaatlarda çalışanlar ise ikametleriyle inşaat sahası arasındaki güzergahla sınırlı olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Çalışanları inşaat alanı içerisindeki şantiyede konaklayan büyük ölçekli inşaat faaliyetlerine yönelik muafiyetten sadece şantiyede kalan işçiler yararlanabilecek, kısıtlama getirilen süre ve günlerde dışarıdan işçi getirilemeyecek.
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İçişleri Bakanlığı, yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin merak edilen soruları yanıtladı
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde yayımlanan yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgeler konusunda sıkça sorulan soruları cevapladı.

ANLAŞMALAR MASADA

Kabine toplantısında, Türkiye ve Azerbaycan arasında Karabağ’ı kalkındırmak için imzalanan ticari anlaşmalar da konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı görüşme sırasında alınan kararlar da değerlendirilecek.

REFORMLAR DA GÖRÜŞÜLECEK

  • Kabinenin gündem başlıkları arasında, ABD’nin Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımları da bulunuyor. Ayrıca, hukuk ve ekonomi alanında yapılacak reformlar da masaya yatırılacak. İş dünyasının beklentilerinin değerlendirileceği toplantıda, Bakan Elvan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, atılması planlanan adımlarla ilgili bir sunum yapacak. Toplantıda, ekonomik alanda yapılacak reformların çerçevesinin çizileceği ifade ediliyor. Kabinenin rutin gündeminde bulunan Avrupa Birliği ile ilişkilerdeki son durum da değerlendirilecek. Birkaç gün önce toplanan AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye’ye yönelik gelişmeler masaya yatırılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da terörle mücadelede gelinen son noktayı aktaracak.
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