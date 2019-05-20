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Gündem Yıldırım kendisini iftara davet eden Adem Yılmazı kendi evinde ağırladı
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İSTANBUL

Yıldırım kendisini iftara davet eden Adem Yılmaz'ı kendi evinde ağırladı

AK Parti İBB Başkan adayı Yıldırım, sosyal medya üzerinden iftar daveti yapan Adem Yılmaz'ı ve ailesini kendi evinde ağırladı.

Haber Merkezi AA
Yıldırım, Adem Yılmaz ve ailesini kendi evinde konuk etti.
Yıldırım, Adem Yılmaz ve ailesini kendi evinde konuk etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sosyal medya üzerinden kendisini iftara çağıran genci ailesiyle birlikte kendi evine davet etti.

Yıldırım, twitter hesabı üzerinden 14 Mayıs'ta "Başkanım annem sizi iftarda misafir etmeyi çok istiyor. Annem için gelirseniz çok mutlu oluruz. Kağıthane'de oturuyoruz." yazan gence cevap verdi.

Binali Yıldırım, Yılmaz'a yanıt yazarak, "Sevgili kardeşim, mesajlarını okudum, çok mutlu oldum. Sizleri evimde misafir edeyim, bu akşam iftarımızı beraber yapalım." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'dan teşekkür

Yıldırım, Yılmaz ve ailesini kendi evinde ağırladı. Yıldırım ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda "Bu akşam Adem Yılmaz kardeşim ve ailesini gönül soframıza konuk ettik. İç ısıtan sohbetiyle, gecemizi şenlendiren Mine Teyzeme ve diğer aile üyelerimize teşekkür ederim. Ramazanımız hayırlı, oruçlarımız kabul olsun." ifadelerini kullandı.

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