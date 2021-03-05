​Yılın 4. zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye sürpriz bir ziyarette bulundu. Ziyarette Bahçeli, Erdoğan’ı kapıda karşılayarak ziyaretten ötürü teşekkür etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşme iki liderin bu yıl 4. buluşması oldu. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde öncelikli olarak, Cumhur İttifakı’nın bu yıl içerisinde izleyeceği politikalara ilişkin değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Ziyarette, İnsan Hakları Eylem Planının ardından önümüzdeki hafta açıklanması beklenen ekonomi reformunda gelinen noktaya ilişkin Erdoğan’ın, Bahçeli’yi bilgilendirdiği öğrenildi.

Yeni anayasa konuşuldu

Siyasi partiler ve seçim mevzuatına ilişkin çalışmaların yanı sıra Meclis takvimine ilişkin ilgili değerlendirmelerin yapıldığı ziyaretin en önemli başlıklarından birisi de yeni anayasa oldu. Yine iki liderin bir diğer gündeminin de Meclis’teki fezlekelerin olduğu kaydedildi. Cumhur İttifakı’nın fezlekeler konusunda takınacağı tutumun değerlendirildiği öğrenildi.

GÜNDEM İktidar yolunu darbede görüyorlar

Sık sık telefonla görüşen iki lider, son olarak salı günü Beştepe’de düzenlenen İnsan Hakları Eylem Planı tanıtım toplantısının ardından görüşmüştü. Erdoğan, 5 Ocak’ta da yine Bahçeli’yi evinde ziyaret etmiş ardından Bahçeli, 2 Şubat’ta Beştepe’de Erdoğan ile görüşmüştü.